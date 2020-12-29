الأردن: الإفراج بكفالة عن الصحافيّ جمال حدّاد 

قرّرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، الإفراج بكفالة عن الصحافي، جمال حداد، الذي اتُّهِم بأنه نشر خبرا في صحيفة الوقائع الإلكترونية، عن بدء تطعيم بعض المسؤولين الأردنيين للقاح كورونا، دون الإعلان الرسمي بانطلاق الحملة في البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء، عن مصدر قضائيّ أردنيّ، لم تورد اسمه، القول، إن "محكمة أمن الدولة وافقت صباح اليوم (الثلاثاء) على طلب إخلاء سبيل الصحافي جمال حداد ناشر موقع الوقائع الإخباري بكفالة".

وبحسب المصدر فإن "نقيب الصحافيين الأردنيين، راكان السعايدة، كان قد تقدم الأحد للمحكمة بطلب إخلاء سبيل حداد بكفالته الشخصية".

وأوقف مدعي عام محكمة أمن الدولة، حداد، يوم الخميس الماضي، على خلفية نشره مقالا أتهم فيه مسؤولين أردنيين بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد من دون إعلان رسمي. وبحسب مصدر قضائي فقد وجه المدعي العام لحداد تهم "تعريض سلامة المجتمع للخطر" و"إحداث فتنة" و"الإخلال بالنظام العام" و"نشر الرعب بين الناس" وقرر توقيفه 15 يوما على ذمة القضية.

ونشر موقع "الوقائع" الإخباري، الثلاثاء الماضي، مقالا بعنوان: "وماذا عن الشعب!! هل وصل مطعوم (لقاح) فايزر سرا ويتم تطعيمه لكبار المسؤولين في الحكومة الأردنية".

وبحسب مصدر مقرب من عائلة حداد فإن "جمال يرقد منذ الجمعة في مستشفى البشير (الحكومي في عمان) حيث نقل إلى هناك بعد إصابته بارتفاع ضغط الدم وألم في الصدر حيث طلب الاطباء إبقاءه تحت المراقبة في المستشفى"، وفق "فرانس برس".

وأعرب مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين في بيان أصدره يوم السبت الماضي، عن أسفه لتوقيف حداد، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.

ولم يتسلم الأردن، الذي سجل حتى الآن أكثر من 289 ألف و748 إصابة و3778 وفاة، اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، يوم الإثنين، أنّ بلاده حجزت مليون جرعة من لقاحات "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدا أنّ الدفعات الأولى ستصل نهاية كانون الثاني/ يناير، أو مطلع شباط/ فبراير العام المقبل.

وأطلق الأردن، يوم الخميس، موقعا إلكترونيا لتسجيل أسماء الراغبين بتلقي اللقاح، شرط أن يكونوا من العاملين في الكوادر الصحية أو يعانون من أمراض مزمنة أو ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما.