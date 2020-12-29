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#حق_هاني | طالب سعودي يقتل مُدرّسه المصري.. لم تُعجبه العلامة

تاريخ النشر: 29/12/2020 - 11:59

#حق_هاني | طالب سعودي يقتل مُدرّسه المصري.. لم تُعجبه العلامة
المُدرس هاني
عرب ٤٨

أطلق طالب سعودي، النار، على مدرّسه المصري، هاني عبد التواب، لأن علامة التقييم التي حصل عليها من المُعلم لم تعجبه، وعلى إثر الجريمة مكث المُدرّس بالعناية المُكثّفة لأيام قليلة وأُعلن عن مفارقته الحياة يوم أمس الإثنين.

وعقب إعلان وفاة عبد التواب، تجددت موجة الاستنكار والغضب على الجريمة التي كانت قد بدأت منذ أن أُطلق النار عليه، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تصدّر وسم #حق_هاني في إشارة لاسترداد حق المُعلم وحماية المصريين الذين يعملون خارج البلاد، خصوصا أنها ليست الحادثة الأولى التي تُنتهك فيها حقوق العمال والموظفين المصريين في دولٍ خليجية.

وفي تصريح لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، قالت إننا "نتابع التحقيقات في الحادث بالتنسيق مع السفارة المصرية بالرياض، وكذلك التنسيق مع وزارة الطيران المدني المصري لسرعة عودة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن بناء على طلب أسرته، وذلك بالتوافق مع مواعيد رحلات الطيران المحددة من المملكة العربية السعودية إلى مصر في الوقت الحالي، وعقب انتهاء التحقيقات الخاصة بالقضية الجنائية".

وكتب المصري علي خالد على حسابه في "تويتر": "هانى مات هانى مجاش حقه ،هانى قلبنا اتحرق عليه ،هانى اهله فقدوه ف عز شبابه ،هانى حقه مجاش ،هانى راح هدر بطلقه من سعودى . #حق_هاني_يرجع #حق_هاني".

وذكر حساب "وطن ‏يعني سجن" على منصة "تويتر" أن "هاني عبد التواب مدرس مصري، يعمل في السعودية، أطلق أحد طلابه الرصاص عليه منذ أيام لأن درجته لم تعجبه !! مات اليوم !! إلى متى سنظل بلا ثمن ؟!! إلى متى سنظل بلا كرامة ؟!! قصة حزينة".

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"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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