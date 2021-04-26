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وسائل الإعلام الصينية تتكتم على فوز المخرجة كلويه جاو بجائزة الأوسكار

تاريخ النشر: 26/04/2021 - 16:02

وسائل الإعلام الصينية تتكتم على فوز المخرجة كلويه جاو بجائزة الأوسكار
مخرجة الفيلم، كلويه جاو (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

غيّبت وسائل الإعلام الصينية عن منصاتها خبر فوز مواطنتها كلويه جاو بجائزة أوسكار لأفضل مخرج عن فيلمها "نومادلاند"، الإثنين، كما فرضت الشبكات الاجتماعية رقابة على الأخبار التي تتناولها.

وأصبحت المخرجة المولودة في بكين عام 1982، أول شخص آسيوي يفوز بهذه الجائزة عن فيلمها الروائي الطويل الذي يتناول "سكان المقطورات" الأميركيين الذين يعيشون على الطرق بعدما فقدوا كل شيء في أزمة "الرهن العقاري".

كما فاز الفيلم بأوسكار عن أفضل فيلم وحصلت الممثلة الرئيسية فيه فرانسس ماكدورماند على جائزة أفضل ممثلة. إلا أن هذا النجاح لم يلق زخما في الصين.

لم تذكر أي وسيلة إعلامية رئيسية الخبر. وكانت شبكة التواصل الاجتماعي "ويبو" فرضت، الإثنين، رقابة على كل الرسائل التي تحتوي على اسم المخرجة أو فيلمها.

وحظيت الجوائز الأولى التي فازت بها المخرجة خصوصا في حفلة توزيع جوائز "غولدن غلوب" في نهاية شباط/ فبراير بالثناء في الصين.

لكن تصريحات نسبت إليها في مجلة أميركية بدت فيها كأنها تنتقد بلدها عادت إلى الظهور وأثارت جدلا، ما أدى أيضا إلى إلغاء عرض فيلمها في الصين.

وكانت شبكة "ويبو" المشابهة لـ"تويتر"، قد غُمرت صباح الإثنين، قبل فرض الرقابة، برسائل تحتفي بفوز المخرجة.

وانتشر خبر فوز جاو في الصين بفضل الشبكة الاجتماعية المحلية "ويتشات". ورغم أن المنصة فرضت رقابة على المقالات المرتبطة بالمخرجة الإثنين، فقد ظهرت العديد من رسائل التهنئة بين المستخدمين.

وقالت المهندسة يان يينغ التي التقتها وكالة "فرانس برس"، الإثنين، في أحد شوارع بكين "انه مصدر فخر للصينيين من النادر جدا حصول امرأة صينية على جائزة أوسكار".

وأوضحت يوان مين وهي شابة تبلغ 38 عاما تعمل في المجال القانوني "أعتقد أن الأفلام الصينية ستتحسن من حيث النوعية وأنها (جاو) تقدم مثالا جيدا جدا للمخرجين الصينيين".

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#مخرجة الفيلم
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#الإعلام الصيني

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