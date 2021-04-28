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حملة رقميّة لإسناد #الشيخ_جراح.. ودعوات لتكثيف الحضور الميداني

تاريخ النشر: 28/04/2021 - 13:30

حملة رقميّة لإسناد #الشيخ_جراح.. ودعوات لتكثيف الحضور الميداني
حي الشيخ جراح في القدس المحتلة (أ ب)
عرب ٤٨

أطلقت مجموعات شبابية مقدسية، أمس الثلاثاء، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتضامن مع حي الشيخ جرّاح، المُهدّد بتهجير أهله وإحلال مستوطنين مكانهم.

وتحمل الحملة وسمين باللغتين العربية والإنجليزية #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح و#save_sheikh_jarrah، ومن ضمن الحملة أُطلقت دعوات للحضور الميداني في الحيّ بعد صلاة التراويح، وذلك استمرارا لنشاط المقدسيين في هبة باب العامود، بدءًا من مساء اليوم الأربعاء.

وكتب فريد الونش على حسابه في "تويتر" ساخرا، أن "حي الشيخ جراح في فلسطين كغيره من أحياء فلسطين يتعرض لعملية التهجير القسري عشان طبعًا المستوطنين يعيشوا... وين بدنا نروح بالمستوطنين يعني؟ نرميهم بالشارع؟ لا!، شوفولكم حي فلسطيني اقتلوا أهله وهجروهم قسريًا وهدّوا منازلهم خلّونا ندبر مكان لهدول المستوطنين المساكين!".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، الأسبوع الماضي، أن الحكومة الأردنية سلّمت السلطة الفلسطينية، مستندات، كان يطالب بها أهالي الشيخ جراح تثبت ملكيتهم بالمكان، إلا أن هذه الأوراق لم تأتي بجديد بحسب أهالي الحيّ.

إن ما تطلبه عائلات الشيخ جراح من المملكة الأردنية، هو الوثائق الأصلية الموسومة بختم ملكيّ وحكومي والتي تحتوي على إثبات واضح أن منازل الحي البالغ عددها 28 منزلا مقامة على أرض مملوكة للأردن؛ وتم تأجيرها لعائلات فلسطينية هُجرت من قراها ومدنها خلال النكبة الفلسطينية عام 1948، بهدف الدفاع عن وجودهم في الحيّ أمام المحاكم الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، قالت سلام عطا الله على حسابها في "تويتر" إن "اليوم إذا أهل حي الشيخ جرّاح طُرِدوا من بيوتهم وشُرّدوا هذا يعني خيانة جديدة من الأردن وطبعًا الحكي حكومةً وليس شعبًا، هي ورقة وحدة بسلموها للأهالي بنقذوا فيها عائلات من التشرد، بحموا فيها القدس من تغلل المستوطنين فيه، وبفرجونا فعلًا وليس قولًا لمرة وحدة ع القليلة أنهم معنا".

وشارك الناشط والكاتب السياسي، أدهم أبو سلمية، على حسابه في "تويتر" رابط عريضة وقّع عليها، وذكر أنها ستُرفع للأمم المُتحدة، ودعا المتابعين للتوقيع عليها، من أجل تشكيل ضغط دولي على قضيّة تهجير حيّ الشيخ جرّاح.

وقال أحمد العربي على "تويتر" إن "5 أيام متبقية على قرار إخلاء منازل الفلسطنيين في الشيخ جراح، معركة القدس لم تنتهي وهبة باب العامود يجب استثمارها في منع التهجير الجديد للشيخ جراح.. #انقذواحيالشيخ_جراح".

وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ مخططات تهجير لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس. حيث سلمت عشرات العائلات الفلسطينية في الحي، قرارات إخلاء ضمن مخطط لتهويد مدينة القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي، وتبقى لمهلة الإخلاء 4 أيام، وذلك في 2 أيار/ مايو يوم الأحد المقبل.

ويستهدف مخطط إحلال حي الشيخ الجراح أكثر من 500 فلسطيني، يقطنون في 28 مبنى مهددين بالطرد والإخلاء لصالح المستوطنين والجمعيات الاستيطانية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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