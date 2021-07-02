  2. ميديا
  3. ميديا

مقاطع الفيديو من دقيقة إلى 3 في "تيك توك"

تاريخ النشر: 02/07/2021 - 13:45

مقاطع الفيديو من دقيقة إلى 3 في "تيك توك"
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت شبكة "تيك توك"، أنها ستتيح قريبا نشر مقاطع فيديو على منصتها تصل مدة كل منها إلى ثلاث دقائق بدلا من دقيقة واحدة هي الحد الأقصى في الوقت الراهن.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وأوضحت الشبكة التابعة لمجموعة "بايتدانس" الصينية، أمس الخميس، في بيان، أن نشر مقاطع بهذا الحجم كان يخضع للاختبار ولم يكن متاحا سوى لبعض مصممي المقاطع، لكنه سيتسع ليشمل مئات الملايين من مستخدمي الشبكة "في الأسابيع المقبلة".

وقال مدير المنتجات في "تيك توك"، درو كيرشوف في البيان "غالبا ما يخبرنا المصممون أنهم يرغبون في الحصول على مزيد من الوقت لإضفاء الحيوية على عروض الطهو، ودروس التجميل وسواها من المقاطع التدريبية والعروض التمثيلية".

وأضاف أن "مقاطع الفيديو الطويلة ستوفّر للمصممين مساحة لإنشاء محتوى جديد أو موسع" على "تيك توك".

وبذلك، تقتحم "تيك توك" المتخصصة أصلا في مقاطع الفيديو القصيرة المجال الخاص بشبكة "يوتيوب" التي تشكّل مرجعا في ما يتعلق بمحتويات الفيديو التي ينتجها المستخدمون مباشرة.

ونشر رئيس"إنستغرام" آدم موسيري، الأربعاء الماضي،نصا أعلن من خلاله أن الشبكة الاجتماعية ستعزز تركيزها على الفيديو، مشيرا إلى مثال شبكتي "يوتيوب" و"تيك توك" المنافستين.

وفي آذار/ مارس الماضي، سعت "يوتيوب" أيضا إلى منافسة "تيك توك" على ملعبها من خلال إطلاق "يوتيوب شورتس" لإتاحة تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#تيك توك

حوارات

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

التفكجي: المخطط هو تقطيع أحياء القدس وتحويلها لفسيفساء في المدينة اليهودية
التفكجي: المخطط هو تقطيع أحياء القدس وتحويلها لفسيفساء في المدينة اليهودية

2021-06-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطيني" يستنكر انتهاك خصوصيات المتظاهرين برام الله
"ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطيني" يستنكر انتهاك خصوصيات المتظاهرين برام الله

2021-06-30

المطالبة بحماية الصحافيين من اعتداءات أمن السلطة الفلسطينية
المطالبة بحماية الصحافيين من اعتداءات أمن السلطة الفلسطينية

2021-06-28

شهادتان من اعتداءات "عناصر الدعم لأمن السلطة" على المتظاهرين في رام الله
شهادتان من اعتداءات "عناصر الدعم لأمن السلطة" على المتظاهرين في رام الله

2021-06-27

الأكثر قراءة

إقالة مسؤول فلسطيني إثر تعقيبه على مقتل نزار بنات

إقالة مسؤول فلسطيني إثر تعقيبه على مقتل نزار بنات

2021-07-01
الكنيست يصادق على قانون التأمين الوطني الجديد

الكنيست يصادق على قانون التأمين الوطني الجديد

2021-07-01
هوروفيتس: ميرتس سيعارض تمديد منع لم الشمل

هوروفيتس: ميرتس سيعارض تمديد منع لم الشمل

2021-07-01
رؤوس جريمة وعملاء

رؤوس جريمة وعملاء "شاباك"

2021-07-01
وزير العدل الفلسطينيّ: بنات تعرّض لعنف جسديّ ووفاته

وزير العدل الفلسطينيّ: بنات تعرّض لعنف جسديّ ووفاته "غير طبيعيّة"

2021-07-01