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رصد 178 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني في حزيران

تاريخ النشر: 04/07/2021 - 22:54

رصد 178 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني في حزيران
(أ ب)
عرب ٤٨

وثّق مركز فلسطيني 178 انتهاكا بحق الصفحات والحسابات الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال حزيران/ يونيو الماضي.

وقال مركز "صدى سوشال" الشبابي في تقرير له، الأحد، إنه رصد "178 انتهاكا بحق الحسابات الفلسطينية خلال حزيران/ يونيو، وتوزعت على معظم منصات التواصل الاجتماعي".

ووفق التقرير، كان لمنصة "تويتر" النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات، فقد تم إيقاف ما يزيد عن 93 حسابا لنشطاء فلسطينيين شاركوا بحملات حول المقاطعة ضد إسرائيل أو متعلقة بفلسطين.

وأضاف أنه جرى توثيق "74 انتهاكا على منصة "فيسبوك" تنوعت ما بين حذف صفحات بشكل كامل أو منع من البث المباشر أو حظر لعدة أيام".

كما جرى توثيق 9 انتهاكات عبر منصة "إنستغرام"، وانتهاك واحد عبر "يوتيوب"، وآخر عبر "تيك توك"، وفق التقرير.

وبحسب التقرير، مثّل استهداف منصات التواصل للوسائل الإعلامية من حسابات لصحافيين أو صفحات البث لمحطات فضائية "ما يزيد عن 65% من مجمل الانتهاكات على المحتوى الرقمي الفلسطيني".

وذكر المركز الفلسطيني، أنه أجرى استبيانا شمل 30 وكالة إعلامية فلسطينية، "أظهر تعرض جميع هذه المؤسسات لانتهاكات رقمية مختلفة تنوعت ما بين تقييد المحتوى أو حذف منشورات أو بلاغات أو حظر".

واعتبر أن ذلك "يمثل خرقا واضحا لكافة المواثيق الدولية، وينبئ بعام رقمي آخر من الحذف والتقييد للمحتوى والسردية الفلسطينية".

ومما يذكر أن مركز "صدى سوشال" هو مبادرة شبابية فلسطينية تأسست عام 2017، تتعامل مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لإنصاف المحتوى الفلسطيني وتقوم بتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها هذا المحتوى.

وخلال عام 2020، وثقت المبادرة الشبابية 1200 انتهاك بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي.

وعام 2018، أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية أن إدارة "فيسبوك" استجابت عام 2017 لنحو 85% من طلبات إسرائيل، لإزالة وحظر وتقديم بيانات خاصة بالمحتوى الفلسطيني على الموقع.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#انتهاكات
#المحتوى الفلسطيني
#تويتر
#فيسبوك
#إنستغرام
#يوتيوب

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