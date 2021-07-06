دورة في الصحافة الاستقصائية للصحافيين في البلاد

أقام مركز "إعلام" بالتعاون مع شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية)، دورة تدريبية بموضوع "أساسيات الصحافة الاستقصائية"، وذلك بمشاركة عدد من الصحافيين المؤهلين والأكاديميين. وعقدت الدورة في مكاتب المركز بالناصرة، الخميس والجمعة الماضيين.

وهدفت الدورة إلى التعرف على الصحافة الاستقصائية، وتزويد المشاركين/ات بالتقنيات اللازمة لتقديم أعمال استقصائية مؤثرة، وتعريفهم بالآليات البحثية القائمة على أسلوب منهجي "الفرضية" لعمل التحقيق الاستقصائي.

وقدم الدورة الزميل الصحافي فراس الطويل، محاضرًا عن شبكة "أريج"، مزودًا الحضور بآليات بناء وإنتاج تحقيقات استقصائية.

وتدرب المشاركون على كيفية اختيار مواضيع التحقيقات، وتحويلها من فكرة إلى فرضية قابلة للتطبيق، مع تحديد محاور الفرضية والمصادر الخاصة بكل محور، وكيفية إجراء المقابلات للتحقيق الاستقصائي.

وقال الزميل المحرر في "عرب 48" محمد وتد، في مداخلته إن "الدروة التي نظمتها أريج بالتعاون مع مركز إعلام تعتبر رافعة في درب العلم والمعرفة بالصحافة الاستقصائية، وهي مهمة جدًا في إكساب الصحافي الآليات والمهارات لتطوير ذاته مهنيا، وفرصة للتشبيك وتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين الزملاء والزميلات، وكذلك بين الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بشؤون الصحافة والإعلام، وهي أيضا تعتبر الحجر الأساس لينطلق بخطوات أولى نحو الشروع بتحقيقات استقصائية، وأيضا دورة مكملة لتحديث معلوماته وتوسيعه آفاقه في العمل الصحافي اليومي".

وقالت الصحافية أحلام ملحم إن "الدورة عززت فينا الشغف الميداني للتحقيق في قضايا ومواضيع هامة، وعززت فينا الجرأة بأن نكون قريبين إعلاميًا وصحافيًا من مواضيع تعد قريبة من الخطوط الحمراء".

يُشار إلى أنّ التعاون بين مركز "إعلام" وبين شبكة "أريج" لاقى تفاعلا وترحيبًا واسعًا بين الصحافيين الفلسطينيين الذين طالما بحثوا عن دورات متخصصة بلغتهم العربية، تحاكي تطلعاتهم وتوجهاتهم السياسية، آملين أن يتعزز التعاون أكثر مع أطر عربية مهنية.