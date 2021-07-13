"فرانس برس" و"غوغل" تتقدمان بالمفاوضات للاتفاق بشأن الحقوق المجاورة

عرب ٤٨ / أ ف ب

اقتربت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" ومجموعة "غوغل" من التوقيع على اتفاق ثنائي بشأن "مسألة الحقوق المجاورة" على ما قال، الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة الوكالة، فابريس فريس، والمدير العام، لـ"غوغل" فرنسا سيبستيان ميسوف في تصريحات مشتركة.

وأوضح فريس "تقدمت المفاوضات مع غوغل بشكل جيد ونحن قريبون من التوصل إلى اتفاق".

وأضاف "إنجاز هذا الملف سيكون له بعد ملموس على صعيد الجهود المبذولة في فرنسا لفرض بدل مادي على الحقوق المجاورة ويفتح الباب أمام شراكة عالمية ومستدامة مع غوغل".

وأوضح سيبستيان ميسوف من جانبه أن الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه يشمل "ترخيصا عالميا لاستخدام مضامين مختلفة لوكالة فرانس بس فيرمنتجاتنا وخدماتنا فضلا عن تقديم بدل مادي في إطار الحقوق المجاورة للمنشورات الصحافية لوكالة فرنس برس".

وأضاف "نحن على ثقة بأننا سنتوصل إلى اتفاق سيندرج في إطار التزامنا الطويل الأمد لدى الناشرين ووكالات الأنباء في فرنسا".

وأتى هذا الاعلان فيما فرضت هيئة ضبط المنافسة الفرنسية غرامة قدرها 500 مليون يورو على "غوغل" لأنها لم تتفاوض "بحسن نية" مع الناشرين في المجال الصحافي حول تطبيق الحقوق المجاورة.

وكانت وكالة "فرانس برس" مع تحالف الصحافة الإخبارية العامة الذي يضم صحفا فرنسية ومحلية ونقابة المجلات، من ضمن رافعي الشكوى إلى هيئة ضبط المنافسة الفرنسية في نهاية 2019 بتهمة استغلال غوغل لموقعها المهيمن.

وأخذت هذه الأطراف على غوغل استغلالها موقعها المهيمن في سوق محركات البحث في محاولة لتجنب تطبيق تشريع جديد حول الحقوق المجاورة.

وإثر هذه الشكوى، أمرت الهيئة غوغل بالتفاوض مدة ثلاثة أشهر "بحسن نية" مع الصحافة حول مسألة الحقوق المجاورة.