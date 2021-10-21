"طالبان" تعتدي بالضرب على صحافيين أثناء تغطية تظاهرة نسائية 

اعتدت حركة "طالبان" بالضرب عدد من الصحافيين، لمنع تغطية تظاهرة نسائية في وسط العاصمة كابُل، اليوم الخميس.

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واستطاعت هذه المجموعة المكونة من عشرين امرأة، أن تسير بشكل استثنائي في وسط كابل لأكثر من ساعة ونصف للدفاع عن حق النساء في الدراسة والعمل، من دون أن يتعرضن للضرب أو الاعتقال من قبل طالبان.

ورددت المتظاهرات شعارات من قبيل؛ "بطالة وفقر وجوع" و"نريد العمل"، بينما طالبن بإعادة فتح مدارس الفتيات.

وقامت المتظاهرات اللواتي احاطت بهن قوات أمن تابعة لحركة طالبان، ورفعن لافتات صغيرة كتب عليها "لا يحق لنا العمل".

(أ ب)

وفضت حركة طالبان آخر تظاهرة نسائية في 30 أيلول/ سبتمبر خلال دقائق.

من جهة أخرى، مُنعت وسائل الإعلام الحاضرة من الاقتراب من المسيرة أو تصويرها، وتصدى عناصر طالبان للصحافيين بعنف.

وتعرض صحافي للضرب بعقب بندقية ثم طرد من المسيرة وهدده أحد عناصر طالبان المتواجدين. وكان بعض العناصر مسلحين برشاشات "إيه كاي-47" أو "أم-16".

ولم تتعرض النساء لهجمات جسدية أثناء المسيرة ولكن في عدة مناسبات حاول عناصر طالبان مقاطعتهن، خصوصا لفظيًا. وقالت إحدى المنظمات لوكالة "فرانس برس"، إنهن قررن فض التظاهرة ولم يتم القبض على أي منهن.

(أ ب)

وقالت زهرة محمدي وهي إحدى المنظِّمات: "هذا هو الوضع. طالبان لا تحترم شيئا، لا الصحافيين ولا السكان المحليين ولا الأجانب ولا النساء".

وقالت الناشطة: "رسالتي إلى جميع الفتيات في هذا البلد هي لا تخافوا من طالبان وحتى إذا لم تسمح لكن عائلاتكن بمغادرة المنزل، فلا تخافوا واخرجوا وتعالوا قدموا تضحيات. حاربوا من أجل حقوقكن، فلا بد من القيام بذلك حتى تتغير الأمور للجيل القادم".