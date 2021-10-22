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راكان السعايدة نقيبا للصحافيين الأردنيين للمرة الثانية

تاريخ النشر: 22/10/2021 - 21:27

راكان السعايدة نقيبا للصحافيين الأردنيين للمرة الثانية
نقيب الصحافيين الأردنيين، راكان السعايدة (شاشة)
عرب ٤٨

فاز راكان السعايدة، الجمعة، بمنصب نقيب الصحافيين الأردنيين للمرة الثانية على التوالي، وذلك في انتخابات تنافس خلالها 3 مرشحين.

وأجريت انتخابات مجلس نقابة الصحافيين اليوم في مدينة الحسين الرياضية بالعاصمة الأردنية عمان، وسط إجراءات وقائية بسبب ظروف جائحة كورونا.

وحصد السعايدة 321 صوتا من أصل 799 صحافيا شاركوا في عملية الاقتراع، متقدما على منافسيه طارق المومني (301 صوتا) وفلحة بريزات (277 صوتا).

وانتخابات الصحافيين هي النقابية الأولى التي تشهدها البلاد، منذ بدء جائحة كورونا، واتخاذ سلطات المملكة إجراءات لمواجهة الوباء.

وشغل السعايدة منصب نقيب الصحفيين من 2017، قبل أن يتقدم باستقالته في نيسان/ أبريل الماضي؛ معتبرا حينها أن "واجب مجلس نقابة الصحفيين محاربة الفساد والتصدي للترهل، لا حماية الفاسدين والمترهلين في مؤسساتهم لأسباب انتخابية".

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#راكان السعايدة
#نقابة الصحافيين الأردنيين
#الأردن

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