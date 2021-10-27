منصة باز داعمًا إقليميًّا لبطولة كأس العرب 2021

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي العربية باز، عن تعاونها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتكون أحد الداعمين الإقليميين لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ في نسختها العاشرة التي ستقام في قطر في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر وبين 18 كانون الأول/ ديسمبر.

وقال المدير التنفيذي لباز مصعب شرايري في تعليقه على الاتفاقية: "فخورون بالتعاون مع "فيفا" لدعم هذه البطولة العربية، تماشيًا مع رؤيتنا في المنصة التي تطمح لتكون القلب النابض للمحتوى العربي"، وأضاف شرايري: "فريقنا متحمس ليكون جزءًا من هذا الحدث الكروي العربي الذي يُقام بعد أن مرّ العالم بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وبعد توقف البطولة تسع سنوات، لتقام مجددًا تحت مظلة "فيفا" لأوّل مرّة وبدعم إقليمي من باز".

وقال مدير التسويق في فيفا، جان فرانسوا باثي: "سيلعب دعم باز دورًا مهمًا في تقديم البطولة، إذ سيتمكّن المشجعون من مشاركة شغفهم بالبطولة مع أصدقائهم عبر منصة باز" وأضاف: "ستُمكّن هذه المنافسة الجديدة والمثيرة المنصة من التواصل المباشر مع مستخدميها بطرق جديدة."

وتتميّز باز بهويتها العربية، والتجربة الفريدة التي تقدمها للمستخدم، إذ تمنحه المنصة مساحة آمنة من خلال توفير ميزة توثيق الحسابات للمستخدمين جميعهم، لبناء مجتمع رقمي حقيقي ضمن بيئة صحية وجذابة تمكّنهم من صناعة ومشاركة المحتوى الذي من شأنه إثراء المحتوى العربي المتنوع والقيّم.

وتمثل باز بديلًا عربيًا عن المنصات الأخرى، تتفهم خصوصية المستخدم العربي واحتياجاته، إذ صممت بأيادٍ وعقول عربية تلبيةً لاحتياجات المجتمع العربي الذي لم يكن مخدومًا بالشكل الذي يستحقه، فكان لا بد من استحداث منصة عربية تحاكي الثقافة العربية وتحترم قيمها، وتوفّر للمستخدم العربي مساحة تكفل له حقه في حرية التعبير.

ستجمع الفعالية الكروية 16 منتخبًا عربيًا، في أجواء احتفالية لعشاق كرة القدم بعد قرابة سنتين من منع التجمعات وحظر الجماهير من حضور المباريات في الملاعب، إثر الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا، وقبل عام واحد على استضافة قطر لكأس العالم 2022، حيث ستقام مباريات البطولة في الملاعب ذاتها المُخصصة للمونديال العام المقبل.

يمكنكم تحميل تطبيق باز من خلال الروابط التالية:

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