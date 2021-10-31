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اليوتيوبر "أبو فلّة" يجمع مليون دولار لمساندة اللاجئين ببث مباشر

تاريخ النشر: 31/10/2021 - 11:24

اليوتيوبر "أبو فلّة" يجمع مليون دولار لمساندة اللاجئين ببث مباشر
عرب ٤٨

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقدرة اليوتيوبر الكويتي الشهير والملقّب بـ"أبو فلّة"، على جمع مبلغ مليون دولار أميركي لمساعدة اللاجئين والنازحين في فصل الشتاء، وذلك خلال حملة أطلقها عبر قناته على يوتيوب في بث مباشر استمر 28 ساعة.

وأطلق "أبو فلة" الحملة بمناسبة وصول عدد المتابعين لحسابه في "يوتيوب" 20 مليون متابع، وبالتزامن مع اقتراب موعد فصل الشتاء لمحاولة التخفيف من معاناة اللجوء في البرد اللاسع.

ونشط أبو فلّة في قناته بنشر محتويات ألعاب الفيديو غالبا وتخللت القناة من حين لآخر فيديوهات متنوعة مثل قصص أو ردات فعل عن قضايا أخرى، وتملك القناة حوالي 20 مليون مشترك بأكثر من 2 مليار مشاهدة.

واسم "أبو فلة" الأصلي هو حسن سليمان وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 20 عامًا.

وكتب صحافي سوري على حسابه في "فيسبوك" أن "ثلاثون ساعة فقط ببث مباشر على يوتيوب كانت كفيلة بتقديم دروس عظيمة، قدمها أبو فلة اليوتيوبر الكويتي بجمع تبرعات بقيمة مليون دولار لتأمين الاحتياجات الاساسية لآلاف العائلات المهجرة والنازحة بعدة دول على راسها سورية واليمن".

وأضاف: "الدرس الأول أبو فلة مثال يحتذى به لصناع المحتوى على شبكات الإنترنت، ويستحق الشهرة وبجدارة. وهو حث الجميع وبالأخص متابعيه على فعل الخير ومساعدة المحتاجين في ظل الظروف الراهنة، وهذا أجمل ما في الحملات التي يقدمها أبو فلة. والكثير من المزايا الجميلة الموجودة بأبو فلة ويحاول أن يقدم الخير كما قدمه له جمهوره ومتابعيه".

"

بودكاست عرب 48

#أبو فلة
#يوتيوبر كويتي
#اللاجئون

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