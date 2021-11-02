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"تيندر" يطلق الموسم الثاني من "سوايب نايت"

تاريخ النشر: 02/11/2021 - 09:43

"تيندر" يطلق الموسم الثاني من "سوايب نايت"
عرب ٤٨

يطلق تطبيق المواعدة "تيندر"، الأحد، الموسم الثاني من سلسلة الفيديوهات التفاعلية "سوايب نايت" سعيًا للمحافظة على جاذبيته في صفوف الشباب من "الجيل زي" المولعين بالفيديوهات القصيرة التي جعلها تطبيقا "تيك توك" و"إنستغرام" واسعة الشعبية.

وسيتسنى لمستخدمي التطبيق مشاهدة حلقات من سلسلة التشويق هذه التي يشكّلون فيها الأبطال، ومن ثم مناقشتها مع مستخدمين آخرين.

وشرح نائب رئيس "تيندر" المسؤول عن المنتجات كايل ميلر لوكالة "فرانس برس" أن محتوى هذه السلسلة "يوفّر مواضيع للنقاش".

وأضاف أن "الألغاز التي ينبغي حلها على طريقة رجال التحري، تشكّل بطبيعة الحال مادة للمناقشة، ونحن نبحث دائمًا عن طرق لمساعدة أعضاء الشبكة على إجراء محادثات أفضل وأكثر سلاسة وواقعية".

وكانت شبكة "تيندر" عرضت قبل عامين في الولايات المتحدة الموسم الأول من مغامرات "سوايب نايت".

وتابع 20 مليون شخص هذه السلسلة مما أدى إلى زيادة بنسبة 26% في التعارف بين المستخدمين مقارنة بأمسية يوم أحد معتادة، بحسب بيان الشركة.

أما هذه المرة، فستكون الحلقات الثلاث متاحة في كل أنحاء العالم ويمكن إعادة مشاهدتها بعد عرضها. وبعد مشاهدة مقطع فيديو من السلسلة، يتواصل المشاركون مع الآخرين الذين اختاروا فئات الاهتمامات نفسها.

وأصبح التطبيق التابع لمجموعة "ماتش" رائدًا في سوق المواعدة عبر الإنترنت، بفضل ابتكار "سوايب" الشهير، لكنه يواجه راهنًا منافسة من شبكات قديمة منها "بامبل" و"هينج" وأخرى جديدة على غرار "سناك" و"فيلز"، تركّز على مقاطع الفيديو وتختلف طريقة عملها عن تلك التي تعتمدها "تيندر".

بودكاست عرب 48

#تيندر
#سوايب نايت
#تطبيق مواعد

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