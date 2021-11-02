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"فيسبوك" سيوقف العمل بنظام التعرّف على الوجوه

تاريخ النشر: 02/11/2021 - 21:12

"فيسبوك" سيوقف العمل بنظام التعرّف على الوجوه
توضيحية فيسبوك ( أ ب)
عرب ٤٨

ألغى موقع فيسبوك نظام التعرف على الوجوه وحذف مليار بصمة وجه، كما أعلنت الشركة الأم اليوم الثلاثاء، وذلك استجابة لمخاوف جدية بشأن الخصوصية.

وجاء هذا الإعلان فيما تواجه شبكة التواصل الاجتماعي واحدة من أسوأ أزماتها على الإطلاق مع تسريب وثائق داخلية إلى صحافيين ونواب أميركيين وهيئات أميركية ناظمة.

وقالت الشركة الأم "ميتا" في بيان: "هناك الكثير من المخاوف بشأن تقنية التعرف على الوجوه في المجتمع، وما زالت الهيئات الناظمة في طور تقديم مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم استخدامها".

وأضاف البيان: "وسط حالة عدم اليقين المستمرة هذه، نعتقد أن اقتصار استخدام تقنية التعرف على الوجوه على مجموعة ضيقة من الحالات، أمر مناسب".

ولم توضح الشركة متى سيدخل هذا الإجراء الجديد الذي يستخدمه أكثر من ثلث رواد الموقع يوميا، حيز التنفيذ.

وأوضح البيان أن وضع حد لهذا النظام "سيؤدي إلى حذف أكثر من مليار بصمة وجه من النماذج المستخدمة".

وفيما تواجه شبكة التواصل الاجتماعي أزمة غير مسبوقة مرتبطة بتسريب بيانات، غيّرت اسم الشركة الأم إلى "ميتا" في محاولة لتجاوز كونها شبكة اجتماعية تشوبها فضائح، إلى رؤيتها للواقع الافتراضي للمستقبل.

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#موقع فيسبوك
#فيسبوك
#نظام التعرف على الوجوه
#بصمة وجه

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