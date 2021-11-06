اتهام إعلامية لبنانية بعد ظهورها على قناة إسرائيلية

أصدرت النيابة العامة العسكرية في العاصمة اللبنانية بيروت ادعاء ضد الصحفية ماريا معلوف، بتهمة "جرائم الاتصال والتعامل مع العدو والخيانة والتجسس والتحريض ودس السموم ضد اللبنانيين".

جاء ذلك، الجمعة، بعد أن تقدمت مجموعة من الأسرى اللبنانيين المحررين من السجون الإسرائيلية وإعلاميان، ببلاغ أمام النيابة العامة العسكرية ضد اللبنانية المقيمة في الخارج معلوف عقب ظهورها ضيفة على قناة تلفزيونية إسرائيلية.

وظهرت معلوف من واشنطن مساء الخميس، على قناة "كان 11" الاسرائيلية، حيث اتهمت جماعة "حزب الله" بأنها "تختطف لبنان وتحاول إعادته إلى ما قبل العصر الحجري، وأن لبنان كان سويسرا الشرق قبل ذلك".

واتهم البلاغ الذي قُدم أمام القضاء معلوف "بجرائم الاتصال والتعامل مع العدو الإسرائيلي والخيانة التجسس والتحريض والنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ودعوة العدو لقتل اللبنانيين".

وتقدم بالبلاغ المحامي غسان المولى بوكالته عن الأسرى المحررين نبيه عواضة وأحمد طالب وشوقي عواضة والإعلاميين خليل نصر الله وحسين مرتضى.

وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة العسكرية في بيروت ادعاء ضد معلوف، بتهمة "جرائم الاتصال والتعامل مع العدو والخيانة والتجسس والتحريض ودس السموم ضد اللبنانيين".

وينص القانون اللبناني على أن "الكيان الإسرائيلي عدو للبنان، والدولة اللبنانية تعتبر أن جميع أشكال التعاون مع العدو هي أعمال غير مشروعة وتستحق أشد العقوبات وفق أحكام قانون العقوبات العام والعسكري، وقانون مقاطعة إسرائيل".

وقال نبيه عواضة إنهم "كأسرى محررين يرصدون أي نمط وأي شكل من أشكال التعامل مع إسرائيل، لأن لبنان في حالة عداء معها، سيما وأنها لا تزال تحتل جزءا من الأراضي اللبنانية".

وأضاف "نحن في حالة حرب مع إسرائيل ولا يمكن التعامل معها بأي شكل من الأشكال"، مشيرا الى "أنهم يسعون إلى الطلب من الجهات القضائية اللبنانية لإصدار مذكرة أنتربول على خلفية حكم غيابي سابق بحق معلوف".

وفي العام 2018، أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية بحق الإعلامية ذاتها في دعوى أقيمت ضدها على خلفية تعرضها بالقدح والذم والتحريض ضد أمين عام حزب الله، حسن نصر الله.

وقالت معلوف، السبت، في تغريدة عبر حسابها على تويتر "ليطرح (من ينتقدها) على نفسه سؤالا واحدا لماذا الإسرائيليون يظهرون في الإعلام العربي، والعرب غير مسموح لهم الظهور في إعلامهم".

وأضافت في تغريدة أخرى "أما تهم الخيانة العظمى فالأولى بأن توجه لمن أحكم سيطرة ميليشيا إيران الإرهابية على الدولة اللبنانية بما فيها السلطة القضائية الأولى"، بحسب تعبيرها.