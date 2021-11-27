  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

مصر: جدل إثر قرار نقابة المهن الفنية بمحاصرة أصوات الأغنية الشعبية

تاريخ النشر: 27/11/2021 - 17:17

مصر: جدل إثر قرار نقابة المهن الفنية بمحاصرة أصوات الأغنية الشعبية
حمو بيكا
عرب ٤٨

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، بمنع عدد من المغنيين الشعبيين من العمل، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء، وأدى هذا القرار لموجة جدل واسعة في مصر.

وتضمنت القائمة، التي أصدرتها النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر، 19 اسمًا من مؤدي المهرجانات (اسم الاحتفالات الشعبية المصرية) الممنوعين من العمل، وهم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة، وحنجرة، ومسلم، وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا، وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، والعصابة، والزعيم، وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة، وشكل، وعمرو حاحا، وعنبة.

وأشارت النقابة في قرارها إلى أنه: "يمنع منعًا باتًا من ليس عضوًا بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات".

وفي تصريح تلفزيوني قال شاكر إنه "ليس ضد فن المهرجانات ولكنه ضد الكلمات والأصوات غير الجيدة، وإن قرار النقابة الأخير بعرض أسماء الممنوعين من الغناء يستهدف 'تنقية الأوضاع'".

وأوضح شاكر أن "حمو بيكا (وهو مطرب شعبي وذو شعبية كبيرة) خاض امتحان النقابة ورسب وأحضرنا له مدرس موسيقي لكنه تخلف عن الحضور وامتحن مرة أخرى ورسب"، وأشار شاكر أن من حق بيكا الالتحاق بامتحان النقابة بعد عام من الآن، لو تمرّن.

فيما صرح المحامي، وائل عباس، المكلف بالدفاع عن بيكا، إن "ما يفعله هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إقصاء في حق مجموعة كبيرة من المجتمع المصري والعربي".

أما بيكا فقال من خلال بث مباشر على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي إن "عندي كلمتين للفنان هاني شاكر وتامر عبد المنعم اللي ماعرفش إيه علاقته بنقابة المهن الموسيقية".

قال بيكا: "أنا مصري مش صيني ولا تركي ولا لبناني وعندي ولاء لمصر". وأضاف: "محتاج مسؤول يقعد معانا، إحنا ما بنعملش حاجه مالكمش تمنعونا... مصر عمرها مامنعت حد وهي مش بلدك لوحدك اللي خايف عليها... أنا مش جاي من بره أنا بحمل جنسية مصرية محسسنا إننا بيئة وملناش لازمة أنا ليا صوت برضو".

بودكاست عرب 48

#هاني شاكر
#نقابة المهن الفنية
#مصر
#حمو بيكا

حوارات

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اختفاء لاعبة التنس الصينية: قلق متزايد رغم ظهورها العلني
اختفاء لاعبة التنس الصينية: قلق متزايد رغم ظهورها العلني

2021-11-27

الولايات المتحدة: لصوص "كأسراب الجراد" يقتحمون المتاجر
الولايات المتحدة: لصوص "كأسراب الجراد" يقتحمون المتاجر

2021-11-25

بحلول 2028... "العراق خالٍ من الألغام"
بحلول 2028... "العراق خالٍ من الألغام"

2021-11-25

الأكثر قراءة

اعتقال مشتبهين بجريمة قتل رشا ستاوي من المغار

اعتقال مشتبهين بجريمة قتل رشا ستاوي من المغار

2021-11-26
المتحورة الجديدة: معظم دول أفريقيا حمراء ومنع دخول مواطنيها للبلاد

المتحورة الجديدة: معظم دول أفريقيا حمراء ومنع دخول مواطنيها للبلاد

2021-11-26
متحورة كورونا الجديدة باتت تسمى

متحورة كورونا الجديدة باتت تسمى "أوميكرون" ومصنفة كـ"مثيرة للقلق"

2021-11-26
مصرع مسن من نحف بحادث طرق وهو في طريقه للمسجد الأقصى

مصرع مسن من نحف بحادث طرق وهو في طريقه للمسجد الأقصى

2021-11-26
تقرير: أزمة أميركية – إسرائيلية على خلفية المحادثات النووية مع إيران

تقرير: أزمة أميركية – إسرائيلية على خلفية المحادثات النووية مع إيران

2021-11-26