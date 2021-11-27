مصر: جدل إثر قرار نقابة المهن الفنية بمحاصرة أصوات الأغنية الشعبية

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، بمنع عدد من المغنيين الشعبيين من العمل، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء، وأدى هذا القرار لموجة جدل واسعة في مصر.

وتضمنت القائمة، التي أصدرتها النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر، 19 اسمًا من مؤدي المهرجانات (اسم الاحتفالات الشعبية المصرية) الممنوعين من العمل، وهم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة، وحنجرة، ومسلم، وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا، وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، والعصابة، والزعيم، وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة، وشكل، وعمرو حاحا، وعنبة.

وأشارت النقابة في قرارها إلى أنه: "يمنع منعًا باتًا من ليس عضوًا بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات".

وفي تصريح تلفزيوني قال شاكر إنه "ليس ضد فن المهرجانات ولكنه ضد الكلمات والأصوات غير الجيدة، وإن قرار النقابة الأخير بعرض أسماء الممنوعين من الغناء يستهدف 'تنقية الأوضاع'".

وأوضح شاكر أن "حمو بيكا (وهو مطرب شعبي وذو شعبية كبيرة) خاض امتحان النقابة ورسب وأحضرنا له مدرس موسيقي لكنه تخلف عن الحضور وامتحن مرة أخرى ورسب"، وأشار شاكر أن من حق بيكا الالتحاق بامتحان النقابة بعد عام من الآن، لو تمرّن.

فيما صرح المحامي، وائل عباس، المكلف بالدفاع عن بيكا، إن "ما يفعله هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إقصاء في حق مجموعة كبيرة من المجتمع المصري والعربي".

أما بيكا فقال من خلال بث مباشر على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي إن "عندي كلمتين للفنان هاني شاكر وتامر عبد المنعم اللي ماعرفش إيه علاقته بنقابة المهن الموسيقية".

قال بيكا: "أنا مصري مش صيني ولا تركي ولا لبناني وعندي ولاء لمصر". وأضاف: "محتاج مسؤول يقعد معانا، إحنا ما بنعملش حاجه مالكمش تمنعونا... مصر عمرها مامنعت حد وهي مش بلدك لوحدك اللي خايف عليها... أنا مش جاي من بره أنا بحمل جنسية مصرية محسسنا إننا بيئة وملناش لازمة أنا ليا صوت برضو".