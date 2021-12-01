رصد | دور الأخبار المضلّلة في زيادة التمييز والعنف المبنيّ على النوع الاجتماعيّ

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أخبارا مضلّلة استهدفت المرأة وحياتها بشكل خاص، بعيدًا عن كفاءتها العملية والعلمية، ومارست ضدها نوعًا من التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي والجنساني، الأمر الذي يُعيق تقدمها في كافة المجالات ويكون ذلك أوضح في المجال السياسي والديمقراطي، بحسب ما أكدت منصة "مسبار" لتقصّي الحقائق في بيان أصدرته اليوم الأربعاء.

وأشارت منصة مسبار إلى بحث أجراه المعهد الديمقراطي الوطني الأميركيّ، وخلص إلى أنّ المعلومات المضللة الجنسانية، هي استخدام معلومات خاطئة للتشويش أو التضليل من خلال التلاعب بالجنس باعتباره انشقاقًا اجتماعيًا لمهاجمة النساء والتأثير على النتائج السياسية.

ولهذه الحملات المضللة أهداف أساسية منها: إبعاد المرأة عن السياسة لتغيير آراء النساء والرجال حول المشاركة السياسية للمرأة، وعلى وجه التحديد لتغيير سياسات حزب ما أو للتأثير على النتائج السياسية. وباختصار، فهي تهدف إلى تقويض مشاركة المرأة الحرة والمتساوية في السياسة على حساب الديمقراطية الشاملة والمرنة.

كما استكشفت مؤخرًا دراسة حديثة أجرتها منظمة "بلان إنترناشونال" بعنوان "فجوة الحقيقة"، ضمت أكثر من 26 ألف فتاة وشابة من 26 دولة، كيفية تعامل الفتيات المراهقات والشابات مع المعلومات المضللة عند الانخراط في مواضيع سياسية أو مدنية أو اجتماعية عبر الإنترنت.

وأظهرت الدراسة أنّ التعرض للأخبار الكاذبة والمضللة ترك أثرًا عميقًا في طريقة تعامل الفتيات تجاه الكثير من القضايا، إذ أبدى 91% من الفتيات والشابات اللواتي شملهن الاستطلاع قلقهن بشأن المعلومات المضللة عبر الإنترنت، إذ 40% منهن كُنّ قلقات للغاية، و46% من الفتيات يشعرن بالحزن والاكتئاب والتوتر والقلق نتيجة للمعلومات المضللة عبر الإنترنت.

وتعتقد 96% من الفتيات والشابات ممّن شملهن الاستطلاع أنّ منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على معلومات مضللة. وحاز "فيسبوك" على المركز الأول بنسبة 65% من حيث عدم موثوقية المعلومات بالنسبة لهنّ.

وأشارت الدراسة إلى أنّ 7 من كل عشر فتيات شملهن الاستطلاع لم يتعلمن مطلقًا طرق الكشف عن المعلومات المضللة في المدرسة أو من قبل أفراد الأسرة، وأجمعت جميع المشاركات على ضرروة "محو الأمية" بالوسائط الرقمية وأنه يجب أن يدّرس في المدارس أو المؤسسات التعليمية الأخرى.

أبرز الأخبار المضللة التي استهدفت المرأة

وذكر بيان مسبار أن "مواقع إخبارية وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تداولت خبرًا يدعي أنّ تونس ستوافق قريبًا على قانونية السماح للرجال بالزوجة الثانية لتقليص نسبة العنوسة التي تبلغ نحو 81% في البلاد، ما يوازي مليونين وربع المليون من العازبات من مجموع 5 مليون امرأة في تونس. وأظهر تحقق مسبار أنّ الادعاء زائف، فلم يصدر عن أي جهة رسمية مشروع قانون يبيح ذلك. وتواصلت مسبار مع مدير الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، حبيب غديرة، الذي أكد أنّه لم يصدر عن الديوان أي إحصائية مماثلة".

وأشار إلى تداوُل "صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحًا منسوبًا للقيادي في حركة النهضة التونسية رفيق عبد السلام حول أنس جابر-لاعبة تنس تونسية و أول عربية تبلغ الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون- يقول فيه إنّ ’لباس أنس جابر غير محتشم’، وزعمت قوله أيضًا: ’كنت سأكون من أول المشجعين لأنس جابر لو فقط سترت نفسها وامتنعت عن ارتداء لباس خليع أثناء المباراة’. وأظهر تحقّق مسبار أن التصريح مفبرك ولا أساس له من الصحة".

أخبار كاذبة طاولت الشخصيات النسويّة السياسيّة

وفي عالم السياسة طاولت الأخبار الكاذبة العديد من الشخصيات النسوية السياسية في العالم إلى جانب زوجات ونساء الرؤساء، ورصدت مسبار العديد من تلك الأخبار الكاذبة، من بينها، تناقُل صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من ادعاء حول مرشحة الرئاسة في سورية فاتن علي نهار، أحدها تصريح منسوب لها، تقول فيه ’يجب العمل على توقيع معاهدة سلام شامل مع إسرائيل، لأنها ستدفع إلى إنقاذ ما تبقى من سورية والنهوض بها’. ووجد تحقق مسبار أنّ التصريح زائف".

كما تداولت مئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مواقع إعلامية، صورة لبريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تبدو عليها علامات التّقدم في العمر، "ووجد تحقّق مسبار أن تعديلا أُجريَ على الصورة على برنامج ’فوتوشوب’، لتبدو أكبر من عمرها".

وبحسب مسبار، "لم يقل ماكرون إنّ زوجته بريجيت أقدم من الجزائر في تصريح نُسب له، إذ وجدت مسبار أنّ الادعاء ساخر، وجاء بالتزامن مع تصاعد أزمة ديبلوماسية بين الجزائر وفرنسا بسبب تصريحات عن تاريخ الجزائر أثارت الكثير من الجدل".

وأوضحت مسبار أن "حسابات على موقع تويتر خلال شهر حزيران/ يونيو الفائت، تناقلت صورة لفتاة شابة، مرفقة بادعاء أنّها لوزيرة العدل في أرمينيا، وأنها لا تسجن ولا تحاكم، وتابعت التغريدات بنبرة ساخرةك ’تقول للمجرم أنا زعلانة منك، وهو بنفسه يندم ويتوب’، في إشارة إلى ’رقتها وجمالها’. إلّا أنّ الادعاء زائف، وأُخذت الصورة من حساب إنستغرام لفتاة تونسية تعيش في فرنسا، اسمها وردة زجولي".

كما انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا ومنذ سنوات، صورة ادعت أنّها تجمع مذيعة قناة الجزيرة خديجة بن قنة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أريئيل شارون، وذكرت بعض الصفحات أنّ الصورة التُقطت في إسرائيل عام 1980، وبيّن تحقق مسبار أنّها مضلّلة.

وفي تقرير سابق رصدت مسبار عبر تقرير بعنوان "الانتخابات الأميركية: أكاذيب وشائعات طاولت زوجات المرشحين وبناتهم"، الأخبار المضللة التي طاولت زوجات وبنات مرشحَي الرئاسة الأميركية 2020.

وركزت مدونة نشرتها مسبار مؤخرًا حملت عنوان "الإثارة والتضليل في تغطية قضايا العنف ضدّ المرأة"، على خطورة عدم وجود نُظم موحّدة ترشد الصحفيين في وسائل الإعلامية العربية إلى آليات التعامل والتحقّق من المعلومات وتوثيقها قبل نشر الأخبار المتعلقة بجرائم قتل النساء وقضايا العنف ضد المرأة.

والأمثلة السابقة جزء مما رصدته مسبار من أخبار كاذبة طاولت النساء حول العالم، التي من شأنها التأثير سلبًا على حياتها وأمنها النفسي والجسدي، وعلى دورها وحقوقها في المجتمع.