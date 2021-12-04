شبكة ترامب الاجتماعية تحصل على تمويل بقيمة مليار دولار

عرب ٤٨ / أ ف ب

تعهدت مجموعة مؤسسات استثمارية المساهمة بمليار دولار في مشروع تأسيس شبكة تواصل اجتماعي مستقبلية للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حسب ما أعلنت الشركة المسؤولة والشركة التي ستندمج معها للإدراج في البورصة.

ويضاف هذا المبلغ إلى 293 مليون دولار جمعتها شركة "ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب" عند طرحها للاكتتاب العام في بورصة وول ستريت في أيلول/ سبتمبر، وفق ما ورد في بيان.

وأضاف البيان أنه بعد خصم رسوم المعاملات، ستجمع "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" 1,25 مليار دولار لتمويل إطلاق الشبكة الاجتماعية للرئيس السابق.

ولم تذكر الشركتان هوية المؤسسات الاستثمارية التي تعهدت تقديم التمويلات.

وأعلن ترامب في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر أن الشركة التي ستؤسس شبكته الاجتماعية المستقبلية ستندمج مع شركة "ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب"، وهي شركة استحواذ أو "سباك" باللغة الإنجليزية.

وهذه الأداة المالية العصرية تشبه "صكّا على بياض" يجمع الأموال في سوق الأسهم من خلال الالتزام بالاندماج في الأشهر التالية مع شركة واعدة، وبالتالي السماح للأخيرة بدخول وول ستريت بدون المرور بالمسار التقليدي.

وكان الرئيس السابق قد قدم المنصة المستقبلية التي تحمل اسم "تروث سوشيال" كبديل من منصات "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" التي حظرت حساباته لتحريضه مؤيديه على العنف قبل الاعتداء على مبنى الكابيتول هيل في 6 كانون الثاني/ يناير.

والتطبيق متوافر حاليا للطلب المسبق على متجر "آبل"، ومن المفترض أن يتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2022.

مدفوعا باهتمام المستثمرين الأفراد، ارتفع سعر سهم "سباك" بعد الإعلان عن اندماجها مع شركة ترامب، من حوالى 10 دولارات إلى 175 دولارا في ذروتها خلال يومين.

لكن السعر تراجع وأغلق عند 45 دولارا الجمعة، ما منح الشركة تقييما بقيمة 1,67 مليار دولار.