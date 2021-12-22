حجب قناة "روسيا اليوم" في ألمانيا

عرب ٤٨ / أ ف ب

قامت السلطات الألمانية بقطع البث الفضائي لقناة "روسيا اليوم (آر تي)" الروسية باللغة الألمانية، معتبرة أن الوسائل التقنية التي تستخدمها وسائل الإعلام هذه تتعارض مع السيادة القانونية في للبلاد.

وذكرت هيئة "برلين - براندنبورغ الإعلامية" في بيان لها أنها "احتجت لدى شركة تشغيل الأقمار الاصطناعية الأوروبية ’يوتلسات’ على طريقة بث القناة الروسية باللغة الألمانية، علما أنها تبث من صربيا".

وأوضحت أنه "بناء على ذلك أوقف ’يوتلسات’ البث الفضائي لبرنامج ’آر تي دويتش’ في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2021".

ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من التوتر بين برلين وموسكو اللتين تبادلتا في الأيام الأخيرة طرد دبلوماسيين في إطار محاكمة متهم في قضية اغتيال معارض شيشاني في ألمانيا.

وبدأت قناة "آر تي" التي تعتبر أداة دعاية دولية للكرملين، البث باللغة الألمانية عبر الأقمار الاصطناعية في 16 كانون الأول/ ديسمبر.

وقالت السلطات الألمانية إن "هيئة برلين-براندنبورغ الإعلامية لم تطلب ولم تمنح أي ترخيص بث لهذا البرنامج".

وعند إطلاق البث أوضحت القناة الروسية أنها تبث بفضل ترخيص صربي سار في ألمانيا أيضا بموجب الاتفاقية الأوروبية للتلفزيون العابر للحدود حسب القناة.

وتقدمت قناة "روسيا اليوم" بطلب للحصول على رخصة بث عبر الأقمار الاصطناعية في لوكسمبورغ في حزيران/ يونيو للاتفاق على القانون الألماني، لكن "لوكسمبورغ رفضت الإخطار الذي يشير إلى السيادة القانونية لجمهورية ألمانيا الاتحادية"، حسب السلطات الألمانية.

وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر يوم إطلاق البث، علق موقع يوتيوب حساب "روسيا اليوم" باللغة الألمانية لخرقه شروط الخدمة.

مع ذلك، ما زالت القناة الإخبارية الروسية باللغة الألمانية مرئية عبر موقعها على الإنترنت.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إلى إنهاء "التمييز ضد آر تي".

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في حديث لقناة روسيا اليوم، الأربعاء، إنه لا يمكنه استبعاد رد على حجب البث الفضائي.

وقال "منذ البداية بذلت السلطات الألمانية كل ما في وسعها لإعطاء قناتكم (RT) صورة سيئة في المجتمع الألماني". وأضاف "حتى وقت قريب، لم نكن نريد أن نسلك المسار نفسه، خنق الصحافة (...) لكن لا يمكنني استبعاد رد فعلنا".