أنقذوا_النقب: حملة لتوثيق اعتداءات السلطات الإسرائيلية على القرى البدوية

يتداول ناشطون فلسطينيون من بدو النقب، وسمًا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #أنقذوا_النقب، وذلك بسبب تواصل عمليات تجريف الأراضي وإبادة المحاصيل الزراعية في المنطقة من قبل الجرافات التابعة لما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" وسط حماية قوات من الشرطة واعتداءات على الأهالي.

وداهمت الجرافات منطقة النقع الواقعة شرقي تل السبع لليوم الثاني على التوالي، وفي أعقاب ذلك وقعت مواجهات بين الأهالي وعناصر الشرطة تصديا لعمليات التجريف.

وقال الناشط، زيد العزازمة، على حسابه في "تويتر" إن "النقب بين التحريض والتحريش والمصادرة وهدم البيوت والترحيل.. لهذا النقب في خطر #أنقذوا_النقب".

النقب بين التحريض

والتحريش.والمصادرة والهدم البيوت والترحيل

لهذا النقب في خطر #انقذوا_النقب pic.twitter.com/aUbFhMsRCi — زيد العزازمة (@znlr0) December 28, 2021

واحتجت الناشطة، أفنان القديرات، عبر حسابها في "تويتر" على التغطية الإعلاميّة والصحافية لما يجري في النقب، وقالت إنه "شيء موجع لما تشوف كل وسائل الإعلام الفلسطينية تنشر عن منزل هدم في الخليل ومعتمة على قرية كاملة و30 ألف إنسان مهدد بالتهجير. الله ياخذ العنصرية #أنقذوا_النقب".

شيء موجع لما تشوف كل وسائل الاعلام الفلسطينيه تنشر عن منزل هدم في الخليل ومعتمه على قرية كامله و30 الف انسان مهدد بالتهجير.

الله ياخذ العنصريه #انقذوا_النقب — Afnan Algdirat (@Afnan91325138) December 28, 2021

وأضافت القديرات "مشاركتكم بتفرق وبتسد عن التعتيم الإعلامي إلي حاصل وقت سلب أراضي الناس وتهجيرهم… عرب الأطرش في مواجهات مع الاحتلال لوحدهم مع تعتيم إعلامي للسماح للصهاينة بأن يفعلوا ما يشاؤون".

ونشر محمد حناجرة على حسابه في موقع "تويتر" موثّقًا اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في عرب الأطرش في النقب.

وقال حناجرة إن "الاحتلال يستخدم الدباب والخيول في قمع الأهالي".