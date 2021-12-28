  2. ميديا
  3. ميديا

#أنقذوا_النقب: حملة لتوثيق اعتداءات السلطات الإسرائيلية على القرى البدوية

تاريخ النشر: 28/12/2021 - 16:45

#أنقذوا_النقب: حملة لتوثيق اعتداءات السلطات الإسرائيلية على القرى البدوية
أطفال وشبّان يقفون بوجه القوات الإسرائيلية (تصوير: وليد)
عرب ٤٨

يتداول ناشطون فلسطينيون من بدو النقب، وسمًا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #أنقذوا_النقب، وذلك بسبب تواصل عمليات تجريف الأراضي وإبادة المحاصيل الزراعية في المنطقة من قبل الجرافات التابعة لما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" وسط حماية قوات من الشرطة واعتداءات على الأهالي.

وداهمت الجرافات منطقة النقع الواقعة شرقي تل السبع لليوم الثاني على التوالي، وفي أعقاب ذلك وقعت مواجهات بين الأهالي وعناصر الشرطة تصديا لعمليات التجريف.

وقال الناشط، زيد العزازمة، على حسابه في "تويتر" إن "النقب بين التحريض والتحريش والمصادرة وهدم البيوت والترحيل.. لهذا النقب في خطر #أنقذوا_النقب".

واحتجت الناشطة، أفنان القديرات، عبر حسابها في "تويتر" على التغطية الإعلاميّة والصحافية لما يجري في النقب، وقالت إنه "شيء موجع لما تشوف كل وسائل الإعلام الفلسطينية تنشر عن منزل هدم في الخليل ومعتمة على قرية كاملة و30 ألف إنسان مهدد بالتهجير. الله ياخذ العنصرية #أنقذوا_النقب".

وأضافت القديرات "مشاركتكم بتفرق وبتسد عن التعتيم الإعلامي إلي حاصل وقت سلب أراضي الناس وتهجيرهم… عرب الأطرش في مواجهات مع الاحتلال لوحدهم مع تعتيم إعلامي للسماح للصهاينة بأن يفعلوا ما يشاؤون".

ونشر محمد حناجرة على حسابه في موقع "تويتر" موثّقًا اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في عرب الأطرش في النقب.

وقال حناجرة إن "الاحتلال يستخدم الدباب والخيول في قمع الأهالي".

بودكاست عرب 48

#أنقذوا النقب
#النقع
#تل السبع
#خشم زنة
#هدم
#تحريش
#مصادرة
#بدو النقب
#فلسطينيو النقب

حوارات

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الضفة الغربية: لا قيود على استقبال طرود البريد من "علي إكسبرس"
الضفة الغربية: لا قيود على استقبال طرود البريد من "علي إكسبرس"

2021-12-28

#أنقذوا_هشام_أبوهواش: تضامنٌ مع الأسير المضرب منذ 131 يوما
#أنقذوا_هشام_أبوهواش: تضامنٌ مع الأسير المضرب منذ 131 يوما

2021-12-25

حجب موقع منظمة حقوقية بارزة في روسيا
حجب موقع منظمة حقوقية بارزة في روسيا

2021-12-25

الأكثر قراءة

بار ليف يخضع لحراسة: العرب لم يهددوني وإنما يهود إسرائيليون

بار ليف يخضع لحراسة: العرب لم يهددوني وإنما يهود إسرائيليون

2021-12-27
حالة الطقس: أجواء باردة وجافة

حالة الطقس: أجواء باردة وجافة

2021-12-27
بينيت: أوضحنا لواشنطن.. لا مكان لقنصلية مخصّصة للفلسطينيين في القدس

بينيت: أوضحنا لواشنطن.. لا مكان لقنصلية مخصّصة للفلسطينيين في القدس

2021-12-27
شاكيد: إسرائيل تعتزم استجلاب عاملين لرعاية المسنين من المغرب

شاكيد: إسرائيل تعتزم استجلاب عاملين لرعاية المسنين من المغرب

2021-12-27

"أوميكرون" السلالة المهيمنة: تقليص قائمة "الدول الحمراء"

2021-12-27