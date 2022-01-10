  2. ميديا
  3. ميديا

إعلام: اعتقال الزميل ياسر العقبي مؤشر لتعامل الشرطة مع كل عربيّ

تاريخ النشر: 10/01/2022 - 16:08

إعلام: اعتقال الزميل ياسر العقبي مؤشر لتعامل الشرطة مع كل عربيّ
خلال اعتقال الصحافي العقبي في النقب (شاشة)
عرب ٤٨

أبرق مركز "إعلام" برسالة اليوم، الإثنين، إلى وزير الأمن الداخلي، مطالبًا اياه بالتحقيق في ظروف توقيف واعتقال الزميل ياسر العقبي أثناء تأدية مهامه في النقب بعد أنّ هاجمت جرافات "الكيرن كيميت" قرية الأطرش مسلوبة الاعتراف؛ قبل أن يطلق سراحه لاحقا بعد التحقيق معه.

وأوضح المركز أنّ الصحافي العقبي تعرض للاعتقال والتهديد من قبل أفراد الشرطة علمًا أنه أوضح أنّ تواجده في الميدان بهدف التغطية الإعلامية.

وقال "إعلام" إنّ "تصرف الشرطة وعدائيتها تجاه العقبي هي مؤشر على تعاملها مع المجتمع العربيّ عامة، فالصحافي العقبي محمي بحكم وظيفته في كشف الوقائع وتمريرها إلى المتلقي".

وأشار إلى أن "الاعتداء على الصحافي العقبي لم يكن الأول، حيث سجل هذا العام 13 اعتداءً على صحافيين داخل الـ48، أضف إلى أكثر من 20 اعتداء على صحافيين مقدسيين".

وختم "إعلام" بيانه بالقول إن "اعتداءات الشرطة على الصحافيين العرب تحوّلت إلى تقليد يستدعي الوقوف عنده، مطالبًا الأمن الداخلي بإصدار تعليمات واضحة لأفراد الشرطة بالعمل على حماية الصحافيين وعدم عرقلة عملهم في الميدان".

بودكاست عرب 48

#النقب
#إعلام
#حرية الصحافة
#ياسر العقبي

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفاة الإعلاميّ المصري وائل الإبراشي
وفاة الإعلاميّ المصري وائل الإبراشي

2022-01-09

شبكة ترامب للتواصل الاجتماعيّ تنطلق في 21 شباط
شبكة ترامب للتواصل الاجتماعيّ تنطلق في 21 شباط

2022-01-07

فرنسا تفرض غرامات بـ241 مليون دولار على "جوجل" و"فيسبوك"
فرنسا تفرض غرامات بـ241 مليون دولار على "جوجل" و"فيسبوك"

2022-01-06

الأكثر قراءة

داخلية غزة تكشف تفاصيل اغتيال الموساد لفادي البطش

داخلية غزة تكشف تفاصيل اغتيال الموساد لفادي البطش

2022-01-09
المصادقة على قانون شاكيد لمنع لم الشمل

المصادقة على قانون شاكيد لمنع لم الشمل

2022-01-09
مفاجأة حول مصير مبابي مع باريس سان جيرمان!

مفاجأة حول مصير مبابي مع باريس سان جيرمان!

2022-01-09
حالة الطقس: مغبر نهارا وأمطار متفرقة ليلا

حالة الطقس: مغبر نهارا وأمطار متفرقة ليلا

2022-01-09
إصابات في جرائم إطلاق نار في اللد والمكر وكفر ياسيف

إصابات في جرائم إطلاق نار في اللد والمكر وكفر ياسيف

2022-01-09