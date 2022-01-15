"تويتر" يغلق حسابا مرتبطًا بخامنئي بعد نشر فيديو يهدد ترامب

عرب ٤٨/ أ ف ب

حظر موقع "تويتر"، اليوم السبت، حسابا مرتبطا بالمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، في أعقاب نشر مقطع فيديو يدعو إلى الثأر لمقتل قاسم سليماني ويبدو أنه يستهدف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وقال متحدث باسم "تويتر" لوكالة "فرانس برس": "تم تعليق هذا الحساب نهائيا لانتهاكه قواعدنا".

نشر حساب "خامنئي سايت" هذا الأسبوع فيديو رسوم متحركة يحاكي الانتقام من دونالد ترامب الذي أمر قبل عامين بشن ضربة أدت إلى مقتل سليماني، القائد السابق لفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

وهذا الحساب ليس الإنجليزي الرئيسي للمرشد الأعلى، (khamenei_ir) الذي لا يزال نشطًا، ولكنه حساب وسائط متعددة ينقل أنشطته.

في العام الماضي، تم تعليق حساب مماثل من قبل "تويتر" بسبب نشر مقطع فيديو مشابه.

ويعتبر "تويتر" أن "حماية الأشخاص ومحتوى المحادثات على الشبكة الاجتماعية أولوية مطلقة". وتُظهر الشبكة الاجتماعية سياسة واضحة إزاء التصرفات المسيئة وتتعهد مواصلة التدخل في حال حدوث انتهاكات.

وقتل سليماني قائد فيلق القدس فجر الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020 ومعه نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد بأمر من ترامب.

وتعهد المرشد الأعلى مرارًا الانتقام. وخلال احتفال لإحياء الذكرى الثانية لمقتل سليماني، هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "بالانتقام" من القادة الأميركيين السابقين وبينهم ترامب.