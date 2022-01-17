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روسيا تطالب "فيسبوك" برفع القيود عن حساب بعثة فيينا

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 14:47

روسيا تطالب "فيسبوك" برفع القيود عن حساب بعثة فيينا
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

توجهت السلطات الروسية إلى "فيسبوك" من أجل استعادة صفحة رسمية تابعة لوزارة الخارجية، بعدما أوقفتها شبكة التواصل الاجتماعي على خلفية نشر "محتوى غير قانوني".

وذكرت هيئة "روسكومنادزور" الناظمة للاتصالات في روسيا أنها بعثت رسالة إلى شركة "ميتا" العملاقة في مجال الإنترنت في كاليفورنيا ومالكة "فيسبوك" مطالبةً إياها "برفع فوري للقيود عن الحساب الرسمي للبعثة الروسية في فيينا المكلفة بمهمة المحادثات حول الحد من الأسلحة".

واعتبرت "روسكومنادزور" أن تعليق هذا الحساب "عمل من أعمال الرقابة، وينتهك المبدأ الأساسي لحرية نقل المعلومات".

وعُطلت هذه الصفحة، الجمعة، بتهمة نشر "محتوى غير قانوني"، بحسب ما أفاد رئيس البعثة الروسية في فيينا، قسطنطين غافريلوف، وبقي دخول هذه الصفحة متعذرا حتى اليوم الإثنين.

وأعلن غافريلوف، الأحد، في حديث لوكالة تاس للأنباء أن البعثة تستخدم هذه الصفحة لنشر بيانات المسؤولين الروس فقط.

ومما يذكر أنه في شباط/فبراير 2021 تم تعليق حساب "تويتر" التابع للبعثة نفسها.

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#روسيا
#ميتا
#فيسبوك
#بعثة فيينا

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