تقرير: 620 ألف محادثة شملت تحريضًا ضد العرب خلال 2021

نشر "حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، اليوم الثلاثاء، نتائج مؤشر العنصرية والتحريض في شبكات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية خلال العام 2021، والتي أوضحت ازديادًا في خطاب الكراهية تجاه العرب بنسبة 8% عن العام 2020.

وأشارت النتائج إلى انتشار حوالي 620 ألف محادثة شملت خطابًا عنيفًا وتحريضيًا تجاه العرب، وبالمقارنة بالعام الماضي، فقد شهد هذا العام ارتفاعًا بواقع 46 ألف منشور عن العام الماضي، والذي نشر خلاله 574 ألف منشور عنيف.

وأوضحت النتائج هذا العام، تضاعف نسبة الخطاب التحريضي على العنف 3 مرات عن العام 2020، إضافة إلى ازدياد حدّة الخطاب العنيف ضد العرب والفلسطينيين وممثليهم، حيث وصلت نسبة الخطاب العنيف من مجمل الخطاب حول العرب في الشبكة 11٪ وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017، وبالنظر إلى ذروة انتشار الخطاب العنيف، فقد أوضحت النتائج أنها بلغت في آذار/ مارس أي في فترة الانتخابات الإسرائيلية، وفي نيسان/ أبريل وأيار/مايو خلال أحداث هبة الكرامة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أما عن أبرز المنصات المستخدمة في نشر العنصرية والتحريض خلال العام الماضي، فقد تصدرت هذا العام منصة "تويتر"، حيث نُشر 58% من الخطاب العنيف من خلالها، فيما شكلت منصة "فيسبوك" ما نسبته 19%.

وقال مدير مركز حملة، نديم ناشف، عن نتائج المؤشر إن "منصات التواصل الاجتماعي شكلت خلال فترة هبة أيار انعكاسًا لما يحدث على أرض الواقع، حيث تضاعف الخطاب العنيف خلال فترة الهبة بشكل ملحوظ، وشكلت وسائل التواصل الاجتماعي أداة للحشد لهجمات عنيفة وتحريضية ضد الفلسطينيين والعرب، والتي لم يقتصر أثرها على الفضاء الرقمي، بل تجاوزت ذلك إلى عنف امتد على أرض الواقع".

ويذكر أن مؤشّر التحريض والعنصريّة في شبكات التواصل الاجتماعيّ الإسرائيليّة هو تقرير سنوي يصدره مركز "حملة" يرصد تقاطع استخدام التسميات والكلمات العنصريّة والعنيفة ضد العرب والفلسطينيّين على مدار العام.

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