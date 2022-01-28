شاهِد | تحقيقٌ للتلفزيون العربيّ عن أموال تونس المنهوبة

بثَّ التلفزيونُ العربي مؤخّرا، تحقيقا وثائقيا عن الأموال التونسية المهرّبة، التي استولى عليها الرئيسُ المخلوعُ زين العابدين بن علي وعائلتُه وأصهارُه طوال سنواتٍ من حكم البلاد، وتضمن التحقيقُ رحلةَ بحثٍ في حجم الأموال والممتلكاتِ المنهوبة التي توزّعت على عِدَّة بلدان.

ويكشِف التحقيق المسارَ الذي سارت فيه الإداراتُ التونسيةُ المتعاقبةُ بعد الثورة لاسترداد تلك الأموال وكيف فشَلت في ذلك، كما يكشف التحقيقُ حجم النفوذ الذي تمتّع به أصهارُ بن علي وعائلتُه داخل أروقة الدولة، وهذا ما مكنّهم من الاحتفاظ بأغلبِ تلك الثرواتِ بالإضافة إلى تعطيلِ المسار القضائيِ الساعي لاسترداد تلك الأموال.

ومن بين الشخصيات التي تتَبّعَ التحقيقُ مسارَ استرداد ممتلكاتها كان مروان مبروك صِهرَ الرئيس بن علي، إذ يكشِف الفيلمُ عن الدور الذي قام به الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للتأثير على حكومة يوسف الشاهد، من أجلِ رفعِ طلب التجميد المفروضِ من الاتحاد الأوروبي على ممتلكاتِ مبروك، وهو ما حدَث بالفعل.

وقد حصل فريقُ التحقيق على وثيقة سرية تكشف قيامَ حكومة يوسف الشاهد في نوفمبر من العام 2018 بمراسلةِ الاتحاد الأوروبي في بروكسل عبْر سفارتها هناك، من أجل رفعِ قرار تجميدِ الأموال عن مروان المبروك، وهو الأمرُ الذي استجاب له الاتحادُ نزولا عند رغبة الحكومة التونسية.

وخلال التحقيق، حصَل فريقُ العمل على عدة وثائق يُكشَفُ عنها لأول مرة، من بينها محضرُ اجتماعٍ ضم المحامِي أرنيكو مونفريني الذي كلّفته الدولةُ التونسيةُ لمتابعة ملفِ الأموال في سويسرا مع فريقٍ من الرئاسةِ التونسية عامَ 2012، يكشف فيه تفاصيلَ عن عدم جِدّية تعاونِ المؤسسات السويسرية مع تونس، وكشف مونفريني في الاجتماع عن النفوذ الذي تمتَع به "المحافظون" في الحكومة.

وضمَّ التحقيقُ مقابلاتٍ مع عددٍ من الشخصيات القريبة من مِلف أموال الرئيس التونسي الراحلِ وعائلته، من بينهم محامي الرئيس منير بن صالح، ووزيرُ أملاك الدولة التونسية، حاتم العشي، والقاضي السابق في المحكمة الإدارية، أحمد صواب، الذي استقال من "لجنة المصادرة" التي كانت معنيّةً بتتبع مسار الأموال المنهوبة واستردادِها على إثر النفوذ الذي تمتّعت به عائلة بن علي وأصهارُه، إلي الحدّ الذي مكنّهم من الحفاظ على أغلبِ تلك الممتلكات خارجَ تونس.