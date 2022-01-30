الحوثيون يغلقون 6 محطات إذاعية في صنعاء

أغلق الحوثيون في اليمن، 6 محطات إذاعيّة في العاصمة صنعاء المسيطرين عليها، وفق ما أوردت نقابة الصحافيين، في خطوة ذكر صحافيون أنها جاءت على خلفية رفض إذاعات الترويج للحوثيين أو بسبب بثّها الأغاني.

ويفرض الحوثيون المتحالفون مع إيران قوانين اجتماعية صارمة منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014، في بداية نزاع دام على السلطة مع القوات الحكومية قُتل فيه مئات آلاف الأشخاص وفقا للأمم المتحدة.

والسبت، قالت نقابة الصحافيين إنّها تلقّت بلاغا من مالك إذاعة "صوت اليمن" يفيد فيه بـ"إغلاق إذاعته بطريقة غير قانونية، الثلاثاء، الماضي من قبل سلطة الأمر الواقع بصنعاء، حيث اقتحمت عناصر أمنية للإذاعة".

وجرى إغلاق البث "بذريعة استخراج تصاريح العمل، ودفع مبالغ مالية"، وفقا للنقابة.

وقالت النقابة في بيان إن هذا الإجراء شمل خمس إذاعات (أهلية) أخرى هي "غراند أف أم"، و"الأولى"، و"طفولة مجتمعية"، و"الديوان"، و"دلتا"، لكن البيان لم يحدّد تواريخ إغلاقها.

ودعت النقابة في بيانها، المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين، للتضامن مع الإذاعات الموقوفة، والضغط لإيقاف هذا التعسف، وإسقاط كل العراقيل أمام عمل وسائل الإعلام في اليمن.

واكتفى الحوثيون بالقول إنّ القنوات "خالفت" قوانين وزارة الإعلام، لكن صحافيين في صنعاء أبلغوا وكالة "فرانس برس" بأنّ "المتمردين أرادوا من هذه المحطات الإذاعية أن تنشر الأناشيد الحماسية وما يسمى الزوامل التي تحرّض على القتال، وهو ما رفضته بعض هذه الإذاعات".

وأغلقت أخرى بسبب بثها الأغاني والموسيقى، وفقا للصحافيين.

وندّدت نقابة الصحافيين اليمنيين بهذه "الاجراءات التعسفية المقيدة لحرية الرأي والتعبير"، مطالبة "بسرعة إعادة بث هذه الإذاعات، وإيقاف كافة الإجراءات غير القانونية".

منذ اندلاع الصراع، استولى المتمردون على مساحات شاسعة من البلاد وفرضوا قواعدهم الصارمة على اللباس والفصل بين الجنسين والترفيه، كما قاموا بمحاكمة صحافيين على خلفية قضايا مختلفة.

وتدور الحرب في اليمن بين القوات الحكومية والمتمردين الذين يسيطرون على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء منذ العام 2014. وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، بينما تعاني البلاد من أزمة إنسانية حادة.