"فيسبوك" و"إنستغرام" قد يتوقفان عن العمل في أوروبا

لوّح الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، بإمكانية إغلاق "فيسبوك" و"إنستغرام" في أوروبا في حال لم يتمكن الاتحاد الأوروبيّ والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق جديد بشأن قواعد مشاركة البيانات.

جاء ذلك في بيان قُدِّم كجزء من ملف مالي يسرد المخاطر التي تتعرض لها أعمالها في المستقبل، ذكرت Meta خلاله أنه "إذا لم يتم اعتماد إطار عمل جديد لنقل البيانات عبر الأطلسي ولم نتمكن من الاستمرار في الاعتماد على SCC (البنود التعاقدية القياسية) أو الاعتماد على وسائل بديلة أخرى لنقل البيانات من أوروبا إلى الولايات المتحدة، فمن المحتمل ألا نتمكن من تقديم أهم منتجاتنا وخدماتنا، بما في ذلك فيسبوك وانستغرام، في أوروبا".

كما يأتي ذلك فيما تعمل أوروبا والولايات المتحدة على اتفاقية جديدة لمشاركة البيانات للسماح بالنقل القانوني للمعلومات الشخصية عبر المحيط الأطلسي، بعد إبطال الاتفاقية السابقة المسماة Privacy Shield والتي تم التوصل إليها في عام 2020.

ومنذ إبطال الاتفاقية المذكورة، تعتمد شركات التكنولوجيا مثل Meta على العقود الفردية، للتأكد من أنها تتبع القانون، لأنها ترسل البيانات ذهابا وإيابا.

ويمكن اعتبار هذه العقود غير قانونية من قبل سلطات حماية البيانات الأوروبية.

وقالت إن "هذا سيؤثر ماديا وسلبيا على أعمالنا ووضعنا المالي ونتائج عملياتنا".

وتعليقا على ذلك، علق النائب الأوروبي أكسل فوس في تغريدة بأنه "لا يمكن لميتا ابتزاز الاتحاد الأوروبي".

كما ذكر وزيرا الاقتصاد الألماني والفرنسي، أنّ الحياة جيدة من دون "فيسبوك".