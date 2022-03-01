  2. ميديا
  3. ميديا

"تيك توك" تتيح لمستخدميها نشر فيديوهات لمدة 10 دقائق

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 10:36

"تيك توك" تتيح لمستخدميها نشر فيديوهات لمدة 10 دقائق
تيك توك (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت منصة "تيك توك" الاجتماعية لمستخدميها أنها "ستتيح نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى عشر دقائق بدلًا من الحد الأقصى الحالي البالغ ثلاث دقائق، وتهدف من هذه المبادرة إلى تسجيل نقطة جديدة على منافستها الرئيسية "يوتيوب".

ويأتي هذا القرار الذي أورده عدد من وسائل الإعلام الأميركية وأكده لوكالة "فرانس برس" الناطق باسم "تيك توك" بعد أقل من ثمانية أشهر على زيادة المدة القصوى من دقيقة واحدة إلى ثلاث.

وأمل الناطق باسم الشركة التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية "في أن توفّر هذه الخطوة المزيد من الفرص" لمنتجي المحتوى على الشبكة في كل أنحاء العالم.

ومن شأن هذا التغيير أن يمكّن "تيك توك" المتخصصة أصلًا في مقاطع الفيديو القصيرة، لا بل القصيرة جدًا إذ أن الكثير منها لا يزال يقل عن دقيقة، من اقتحام المجال الخاص بشبكة يوتيوب التي تشكّل مرجعًا في ما يتعلق بمحتويات الفيديو التي ينتجها المستخدمون مباشرة.

وفي آذار/مارس الفائت، سعت "يوتيوب" هي الأخرى إلى منافسة "تيك توك" على ملعبها من خلال إطلاق "يوتيوب شورتس" التي تتيح تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية.

كذلك دخلت "إنستغرام" التابعة لمجموعة ميتا ("فيسبوك" سابقا) على خط مقاطع الفيديو القصيرة من خلال تطبيق "ريلز" الذي أطلقته في آب/ أغسطس 2020 لتمكين مستخدميها أيضًا من تسجيل مقاطع فيديو.

ولاحظت المحللة في "إنسايدر إنتيليجنس"، جازمين إنبرغ، أن الفجوة بين "تيك توك" و"يوتيوب"، "ضيقة"، معتبرة أن "مقاطع الفيديو الطويلة يمكن أن تساعد تيك توك على العودة إلى مستواها السابق".

وشرحت أن "مقاطع الفيديو الطويلة تفسح أيضًا لمنشئي المحتوى المزيد من فرص تحقيق الدخل، وتفتح الباب لمزيد من أحجام مقاطع الفيديو لتنمية نشاط تيك توك الإعلاني".

بودكاست عرب 48

#تيك توك
#يوتيوب

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

منْع وسيلتي الإعلام الروسيتين "آر تي" و"سبوتنيك" في الاتحاد الأوروبيّ
منْع وسيلتي الإعلام الروسيتين "آر تي" و"سبوتنيك" في الاتحاد الأوروبيّ

2022-02-27

"جوجل" تمنع وسائل الإعلام الرسميّة الروسيّة من جني عائدات على منصاتها
"جوجل" تمنع وسائل الإعلام الرسميّة الروسيّة من جني عائدات على منصاتها

2022-02-27

"غزو": روسيا تقيّد محتوى وسائل الإعلام وتلوّح بغرامات باهظة
"غزو": روسيا تقيّد محتوى وسائل الإعلام وتلوّح بغرامات باهظة

2022-02-26

الأكثر قراءة

القصف الروسي يتجدد بعد مفاوضات لم تحقق انفراجة

القصف الروسي يتجدد بعد مفاوضات لم تحقق انفراجة

2022-02-28
إصابة رضيع وطفلة بوجهيهما بقنبلتي صوت وسحل فتاة... هنا باب العامود

إصابة رضيع وطفلة بوجهيهما بقنبلتي صوت وسحل فتاة... هنا باب العامود

2022-02-28
حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا

حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا

2022-02-28
إسرائيل تصادر عملات مشفرة بادعاء تحويل أموال لحماس

إسرائيل تصادر عملات مشفرة بادعاء تحويل أموال لحماس

2022-02-28
مقتل مواطن إسرائيلي يهودي في أوكرانيا

مقتل مواطن إسرائيلي يهودي في أوكرانيا

2022-02-28