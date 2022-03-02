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قناة أميركية تعتذر لتركيا لممارستها التضليل

تاريخ النشر: 02/03/2022 - 14:43

قناة أميركية تعتذر لتركيا لممارستها التضليل
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

اعتذرت قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية لتركيا على خلفية ممارستها التضليل، بعدما أظهرت إسطنبول على أنها أرض يونانية في تقرير عن غزو روسيا لأوكرانيا.

ويأتي اعتذار القناة بعد رسالة تحذير أبرقها رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون.

وجاء في بيان لدائرة الاتصال التركية، اليوم الأربعاء، أن "إدارة القناة أرسلت خطاب اعتذار عن الخطأ الذي وقعت فيه خلال تقريرها الإخباري".

وذكرت القناة الأميركية في خطاب الاعتذار الذي قدمته إلى تركيا، أنه تم تلافي الخطأ فور الانتباه إليه، وفق بيان دائرة الاتصال.

وأضافت "سي بي إس نيوز" أنها أعادت النظر في عملية النشر لديها، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.

وتابعت "نعرب عن شكرنا لكم إزاء تواصلكم معنا وإتاحتكم لنا فرصة الاعتذار منكم".

وكان ألطون أكد في رسالة التحذير التي أرسلها للقناة، على أن "اليونان أضرت بالأمن الإقليمي وأضعفت الجناح الشرقي لحلف الناتو بمطالبها المتطرفة في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة، مع أخذ ذلك بعين الاعتبار أننا نحتج رسميا وعلنيا على هذا الخطأ".

وأضاف "ننتظر اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الخطأ المرتكب، وتجنب أي خطوة من شأنها أن تضع وحدة الأراضي التركية موضع نقاش وتقديم إيضاحات حول الحادث الذي وقع أمس".

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#تركيا
#التضليل الإعلامي
#أوكرانيا
#روسيا

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