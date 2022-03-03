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إذاعة "صدى موسكو" الروسيّة تعلن حلّها

تاريخ النشر: 03/03/2022 - 12:42

إذاعة "صدى موسكو" الروسيّة تعلن حلّها
باعتقال محتج على الحرب بموسكو (توضيحية- أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

أعلنت الإذاعة الروسية المستقلة "صدى موسكو" (إيكو موسكفي) العريقة في المشهد الإعلامي الروسي، اليوم الخميس، حلها بعد منعها من البث من قبل السلطات بسبب تغطيتها لغزو أوكرانيا.

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وكتب رئيس تحرير "صدى موسكو"، أليكسي فينديكتوف عبر حسابه في تلغرام: "اتخذت غالبية أعضاء مجلس إدارة صدى موسكو قرارا بحل إذاعتها وموقعها الإلكتروني".

وحجبت السلطات الروسية الثلاثاء "صدى موسكو" وقناة "دوجد" التلفزيونية بسبب تغطيتهما للنزاع في أوكرانيا.

ومنعت وسائل الإعلام الروسية من استخدام أي معلومات غير تلك التي تقدمها السلطات وتصور غزو أوكرانيا على أنه مجرد "عملية خاصة".

وفي الوقت نفسه، تستعد الحكومة لتشديد ترسانتها القمعية.

وسينظر مجلس النواب (الدوما) غدا الجمعة في مشروع قانون ينص على عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما في حال نشر أي "أخبار كاذبة" تتعلق بالجيش الروسي.

وتعتبر منظمات غير حكومية روسيا من الدول التي تفرض أكبر قيود على حرية الصحافة. وهي تحتل البلاد المرتبة 150 من أصل 180 في أحدث مؤشر لحرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود".

و"صدى موسكو" المملوكة للأغلبية لشركة الغاز العملاقة "غازبروم" تأسست في 1990 خلال التقلبات الكبيرة في الاتحاد السوفياتي.

وكانت حتى هذا الأسبوع واحدة من الأماكن القليلة التي يمكن للمعارضين أن يعبروا فيها عن أنفسهم.

ولدى رئيس تحريرها فينيديكتوف علاقات مع الكرملين.

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