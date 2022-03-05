طاقم "التلفزيون العربي" يتعرض لإطلاق نار ومحاصر بين اشتباكات الجيشين في كييف

تعرض طاقم "التلفزيون العربي"، اليوم السبت، إلى إطلاق نار بعد أن حوصر بين القوات العسكرية الروسية والأوكرانية في العاصمة كييف.

وصدر عن "التلفزيون العربي"، مساء السبت، بيانا، قال فيه إن "فريق التلفزيون العربي المكون من الزميل عدنان جان والمصور حبيب ديمرجي، تعرض إلى إطلاق نار مباشر من قبل القوات الروسية التي كانت تتقدم في منطقة أربين شمالي العاصمة كييف".

وقال الصحافي جان إنه "وزميله عالقان الآن في منطقة بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية حيث تدور اشتباكات عنيفة بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وأضاف جان إنهما رفعا الراية البيضاء على سيارتهم لإظهار أنهما فريق صحافي إلا أنهما تعرضا لإطلاق نار مباشر من قبل القوات الروسية التي تحاول التقدم في منطقة أربين".

وأكد جان أنهما يحتميان الآن في بيت إحدى العائلات الأوكرانية التي سمحت لهما بالاختباء.

وأكد "التلفزيون العربي" إن "الزميلين عدنان جان والمصور حبيب ديمرجي يقومان بعملهما الصحافي بكل مهنية وحيادية ويطالب القوات الروسية والأوكرانية بضمان سلامة الزميلين ويحملهما مسؤولية سلامتهما".

ويطالب التلفزيون كافة الهيئات الصحافية الدولية بالتدخل لضمان سلامة فريقه العالق في منطقة أربين شمالي كييف.