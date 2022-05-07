خلال نيسان: 47 اعتداء على الصحافيين بالضفة والقدس

شهد شهر نيسان/أبريل الماضي، ارتفاعا حادا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين إذا ما قورنت بأعداد الانتهاكات الموثقة خلال شهر آذار/مارس الماضي. وارتكبت جميع الاعتداءات خلال الشهر الماضي على أيدي سلطات الاحتلال في الضفة الغربية ومدينة القدس.

ووثق مركز مدى خلال شهر نيسان 47 انتهاكا إسرائيليا ضد الحريات الإعلامية بالمقارنة بـ 19 انتهاك خلال شهر آذار الماضي بارتفاع 247%، تندرج في معظمها ضمن الانتهاكات الخطيرة التي تتسبب بانعكاسات سلبية جدا على حرية الصحافة وقدرتها على أداء رسالتها بالشكل المطلوب.

وارتكبت سلطات الاحتلال معظم هذه الاعتداءات بصورة متعمدة وممنهجة ضد الصحفيين/ات، بغية التعتيم على ما ارتكبته اجهزة الاحتلال ضد المواطنين والمصلين في ساحات المسجد الأقصى أثناء تصديهم لعمليات اقتحامها والمستوطنين له خلال شهر رمضان.

وطالت الاعتداءات خلال شهر نيسان ما لا يقل عن 21 صحافي/ة، تعرض بعضهم لأكثر من انتهاك في ذات اليوم ولأكثر من مرة خلال الشهر.

وشكلت الاعتداءات الجسدية منفردة ما نسبته 34% من مجمل الانتهاكات. إذ استهدفت قوات الاحتلال 10 صحافيين/ات بالأعيرة المطاطية، وتعمد جنود الجيش استهداف الصحافيين/ات في المنطقة العلوية من الجسم كما حدث مع الصحافية نسرين العبد والصحافي فادي ياسين الذين أصيبا بأعيرة مطاطية في الرقبة.

وتعرض بعض الصحافيين للإصابة بأكثر من عيار معدني مغلف بالمطاط أثناء التغطية الواحدة، كما جرى مع الصحافي محمد سمرين الذي أصيب بثلاث أعيرة مطاطية في كلتا ساقيه وتعرض للضرب المبرح أثناء تغطية الفعاليات في ساحات المسجد الأقصى قبل أن يتم اعتقاله، كما أصيب مصور تلفزيون فلسطين فادي ياسين برصاصتين مططاطتين في الفخدين.

ووثق مركز مدى العديد من حالات الاعتداء على الصحافيين/ات بالضرب الوحشي بالأيدي والهراوات، ما تسبب بكسر يد مصور الأوقاف رامي الخطيب، وإحداث "شعر" في يد الصحافية المستقلة آلاء الصوص.

كما اعتقلت سلطات الاحتلال خلال شهر نيسان 4 صحافيين وهم مراسل شبكة فلسطين تايمز عمر أبو الرب، مصور شبكة القسطل الإخباري أحمد أبو صبيح، مراسل شبكة القسطل محمد سمرين، كما اعتقلت الصحفي أيمن قواريق ولا يزال يقبع في سجن عوفر.

في حين احتجزت كلا من مراسل تلفزيون فلسطين هاني فنون لنصف ساعة، ومراسلة موقع نابلس بوست شادية بني شمسة لساعة واحدة.