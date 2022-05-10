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إيلون ماسك يعتزم رفع الحظر عن ترامب في "تويتر"

تاريخ النشر: 10/05/2022 - 21:35

إيلون ماسك يعتزم رفع الحظر عن ترامب في "تويتر"
(Gettyimages)
عرب ٤٨

يعتزم المالك الجديد لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إيلون ماسك، إلغاء الحظر الذي فرضته المنصة على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وجاء إعلان ماسك اليوم، الثلاثاء، على أن يدخل قراره حيز التنفيذ لدى إتمام شراء شركة التواصل الاجتماعي.

واعتبر ماسك خلال حديثه في قمة مستقبل السيارات التي استضافتها "فايناشيال تايمز"، أن "الحظر المفروض على ترامب من جانب تويتر كان سيئا أخلاقيا وأحمق لأقصى الحدود".

وأضاف أن "الحظر الدائم لحسابات تويتر يجب أن يكون نادرا ومخصصا للحسابات الخادعة أو الروبوتات الآلية".

ومما يذكر أن الملياردير الأميركي توصل إلى اتفاق لشراء "تويتر" مقابل 44 مليار دولار في صفقة ستحوّل السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون، إلى أغنى شخص في العالم.

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#إيلون ماسك
#دونالد ترامب
#تويتر

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