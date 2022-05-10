مطوّرو "تيندر" يقاضون "غوغل" بتهمة استغلال الموقع المهيمن

عرب ٤٨/ أ ف ب

رفعت مجموعة "ماتش غروب" المالكة لخدمتي "تيندر" و"أوكي كيوبيد"، الإثنين، دعوى قضائية ضد "غوغل" بتهمة استغلال الموقع المهيمن في سوق الهواتف الذكية، في أحدث حلقات تمرد مطوري التطبيقات ضد مجموعات التكنولوجيا.

وأوضحت "ماتش غروب" في بيان عنونته "إنهاء ضريبة غوغل"، أن المجموعة العملاقة "تهيمن وتتحكم بصورة شبه كاملة بسوق توزيع التطبيقات على أندرويد"، نظام التشغيل المحمول المعتمد على الأكثرية الساحقة من الهواتف الذكية في العالم.

وأشارت المجموعة المتخصصة في تطبيقات المواعدة إلى أن "غوغل" استغلت "قدرتها على حساب المستخدمين ومطوري التطبيقات بطرق مختلفة".

وتأخذ "ماتش غروب" على غوغل استغلالها موقعها المهيمن على سوق الأجهزة المحمولة لفرض قواعد تعتبرها غير منصفة ولا يمكنها التملص منها إلا في حال تخلت عن أكثرية مستخدميها.

وقررت المجموعة تقديم شكوى بسبب تغيير حديث على قواعد "غوغل": فقد كانت بعض التطبيقات تتيح اعتماد نظام دفع بديل عن ذلك المستخدم في متجر "بلاي ستور" للتطبيقات على أندرويد.

لكن هذه الإمكانية ستزول، وفق تأكيد محامي "ماتش غروب" في وثائق قدموها، الإثنين، أمام محكمة في كاليفورنيا.

وطالب المحامون المحكمة بأن ترغم غوغل على السماح لـ"ماتش غروب" اقتراح بديل للدفع في تطبيقاتها والإفلات من عمولة تتقاضاها غوغل على العمليات المالية وتتراوح بين 15% و30%.

وقال المحامون في خاتمة الشكوى أنه في حال عدم تدخل القضاء، و"إذا لم تلتزم ماتش غروب بالتغيير في قواعد غوغل، قالت الأخيرة بوضوح إنها ستسحب تطبيقات ماتش من متجر غوغل بلاي".

واتهم هؤلاء غوغل بـ"التهديد بإعدام ماتش غروب، وهو تهديد نفذوه ضد مطور آخر هو ‘إبيك غايمز‘"، القائمة على لعبة "فورتنايت" التي تخوض نزالا قضائيا ضد غوغل وآبل منذ صيف 2020 لأسباب مشابهة.

ولم ترد غوغل فورا على محاولات وكالة "فرانس برس" الحصول على تعليقها في القضية.