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التلفزيون العربي: وثائقي يكشف تفاصيل عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط

تاريخ النشر: 21/05/2022 - 17:26

التلفزيون العربي: وثائقي يكشف تفاصيل عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط
الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، أثناء الأسر (Gettyimages)
عرب ٤٨

يبث التلفزيون العربي ضمن برنامج "كنت هناك" فيلما وثائقيا يتقصّى تفاصيل عملية أسر الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، وعملية إخفائه.

يقدم الوثائقي الذي يعرض، مساء اليوم السبت، الساعة السابعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، مقابلات خاصة مع أحد قادة كتائب القسـام الذين قادوا عملية الأسر، ويتضمن مشاهد خاصة وصور تعرض للمرة الأولى.

الفيلم الوثائقي يعرض بدقة للبيئة السياسية والأمنية في كل من قطاع غزة وإسرائيل إبان عملية الأسر، ويسلط الضوء على ملامح المعركة الأمنية بين فصائل المقاومة وبين الجيش الإسرائيلي في محيط مكان تواجد شاليط. كما يبيّن تداعياتها وملامح الواقع الجديد الذي فرضته العملية على قطاع غزة.

ويتتبع الوثائقي مسار المفاوضات حول صفقة الإفراج عن شاليط وأبرز المحطات التي مرّت بها على مدار خمس سنوات، وما واكبها من رسائل إعلامية ودعائية ومناورات سياسية، ومحاولات الحكومة الإسرائيلية لإنهاء هذا الملف.

كما يقدم الوثائقي شهادات حصرية من الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن الصفقة.

بودكاست عرب 48

#الجندي الإسرائيلي
#جلعاد شاليط
#أسر
#صفقة تبادل أسرى
#فيلم وثائقي
#التلفزيون العربي

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