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"تويتر" يحظر الحساب الرسمي لحركة "حماس"

تاريخ النشر: 27/05/2022 - 21:48

"تويتر" يحظر الحساب الرسمي لحركة "حماس"
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨

قام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بحظر الحساب الرسمي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"؛ أمس الخميس.

وجاء في بيان لها (حماس) على الموقع الإلكتروني، أن "موقع ’تويتر’ يصر على كتم الأصوات الفلسطينية، والانحياز الكامل للرواية الإسرائيلية".

وأشارت إلى أنه "في الوقت الذي يتشدد موقع ’تويتر’ في محاربة المحتوى الفلسطيني، يفسح المجال بلا قيود لرواية الاحتلال الصهيوني وأكاذيبه".

وأكدت أن "ازدواجية معايير مواقع التواصل الاجتماعي وانحيازها الفاضح إلى الرواية الصهيونية ومحاربتها المحتوى الفلسطيني، لن يثني شعبنا عن الاستمرار في ممارسة حقه المشروع بمقاومة الاحتلال ولن يسكت صوته، وسيستمر بالتواصل مع جماهير أمتنا وأحرار العالم بكل الطرق والسبل الممكنة".

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#تويتر
#حركة حماس
#حظر حماس

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