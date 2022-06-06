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مقتل 32 صحافيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا

تاريخ النشر: 06/06/2022 - 17:07

مقتل 32 صحافيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول

قُتل 32 صحافيا متأثرين بجروحهم منذ بدء الحرب التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي؛ حسب ما ذكر وزير الثقافة وسياسة الإعلام الأوكراني، ألكسندر تكاتشينكو.

وأفاد تكاتشينكو في بيان اليوم، الإثنين، بمناسبة يوم الصحافيين في أوكرانيا، بأن عدد صحافيي بلاده الذين لقوا حتفهم خلال الحروب آخر 8 سنوات يتجاوز الرقم المذكور بكثير، دون تحديد رقم.

وأكد على أهمية الدور الذي يلعبه الصحافيون الأوكرانيون في الوقت الراهن.

وفي 24 شباط/فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلا في سيادتها.

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#أوكرانيا
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#الحرب على أوكرانيا
#غزو أوكرانيا

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