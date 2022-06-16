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تركيا: سجن 16 صحافيًّا بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابيّة"

تاريخ النشر: 16/06/2022 - 12:15

تركيا: سجن 16 صحافيًّا بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابيّة"
عناصر أمن تعتقل شخصا بتركيا (توضيحية - geety images)
عرب ٤٨

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الخميس، 16 صحافيا، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" في دياربكر ذات الغالبية الكردية بجنوب شرق البلاد، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وكان عشرون صحافيا يعملون لوسائل إعلام وشركات إنتاج قريبة من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، أوقفوا في الثامن من حزيران/ يونيو بتهمة "الانتماء إلى القسم الصحافي" لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابيا".

ووُضعوا قيد الحجز الاحتياطي منذ ذلك الحين، وتم سجن 16 منهم اليوم الخميس، بينهم سردار ألتان الرئيس المشارك لجمعية صحافيين، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، بحسب قرار إيداع السجن.

وتم الإفراج عن الصحافيين المتبقين تحت رقابة قضائية.

بحسب وسائل الإعلام المحلية، فان المدعي استجوب الصحافيين بشأن مضمون مقالاتهم.

وقال ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في تركيا، إيرول أوندر أوغلو، ردًّا على أسئلة وكالة "فرانس برس": "هذا يدفع إلى الاعتقاد بوجود مناورة ما قبل الانتخابات لقطع الطريق على الطبقة السياسية الكردية وحرمانها من وسيلة تعبير".

وأكد من جانب آخر أن هذه الاعتقالات تأتي في وقت تقول تركيا إنها تحضر لهجوم ضد مقاتلين أكراد في شمال سورية.

وتندد منظمات غير حكومية بانتظام بتراجع حرية الصحافة في تركيا التي تحتل المرتبة 149 من أصل 180، بحسب تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 الذي تنشره منظمة "مراسلون بلا حدود".

ويتهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر كتلة في البرلمان التركي، بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني.

ومنذ 2016، تم توقيف مئات الأعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي، وبينهم القيادي صلاح الدين دميرتاش الذي سجن رغم الاحتجاجات الأوروبية.

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