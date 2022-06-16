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معادلا مستوى "تيك توك": عدد مستخدمي "يوتيوب شورتس" يصل إلى 1,5 مليار

تاريخ النشر: 16/06/2022 - 11:44

معادلا مستوى "تيك توك": عدد مستخدمي "يوتيوب شورتس" يصل إلى 1,5 مليار
عرب ٤٨ / وكالات

بات أكثر من 1,5 مليار مستخدم يشاهدون شهريا مقاطع الفيديو القصيرة "يوتيوب شورتس" على يوتيوب، ما جعل المنصة التابعة لشركة جوجل ترتقي إلى مستوى منافستها الرئيسية في هذا المجال "تيك توك".

وتتيح "يوتيوب شورتس" تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية، وكانت أُطلقت تجريبيافي أيلول/ سبتمبر 2020، ثم أصبحت مُتاحة على نطاق واسع في تموز/ يوليو.

وخصّصت يوتيوب التي قررت الاستثمار في مجال مقاطع الفيديو القصيرة، محفظة بقيمة مئة مليون دولار لمنتجي "يوتيوب شورتس".

وطبقت المنصة على هذا النوع من مقاطع الفيديو أيضا، نظامها المتعلق بتوزيع الإيرادات الإعلانية الذي يُعتبر مربحا أكثر من ذلك الذي تعتمده "تيك توك". ولم تركز "تيك توك" إلا أخيرا على مجال الإعلانات، بينما حققت يوتيوب 8,6 مليار دولار منها سنة 2021.

وأوضح مدير الإنتاج في يوتيوب، نيل موهان في بيان، أمس الأربعاء، أنّ "يوتيوب شورتس" تمثل تكملة لتجربة يوتيوب من خلال توفير "صيغ مختلفة (لمقاطع الفيديو) على المنصة".

وبدورها اعتمدت "تيك توك" التي أعلنت في أيلول/ سبتمبر أن عدد مستخدميها يتجاوز المليار، هذه الإستراتيجية، إذ أتاحت لمستخدميها في تموز/ يوليو الماضي نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ثلاث دقائق، بعدما كان الحد الأقصى دقيقة واحدة، وما لبثت أن زادت مدة مقطع الفيديو القصوى إلى عشر دقائق في آذار/ مارس.

كذلك دخلت إنستغرام التابعة لمجموعة "ميتا" (فيسبوك سابقا) على خط سوق مقاطع الفيديو القصيرة التي تشهد النمو الأقوى، من خلال تطبيق "ريلز" الذي أطلقته في آب/ أغسطس 2020، ويتيح لمستخدميها أيضا تسجيل مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 15 ثانية.

أما منصة "سنابتشات" فتوفّر من جهتها للمستخدمين إمكان نشر مقاطع فيديو تبلغ مدتها القصوى ستين ثانية.

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#يوتيوب شورتس
#يوتيوب
#جوجل
#تيك توك

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