آخر تحديثات حساب سناب شات لعام 2022

تحديث حساب "سناب شات"

لا تتوقف الشركات الكبرى المسؤولة عن التطبيقات والبرامج المشهورة في عالم التكنولوجيا عن تحديث منتجاتها. من الممكن أن تتضمن هذه التحديثات إصلاح الأخطاء البرمجية في النسخ السابقة أو إطلاق سمات ومزايا جديدة من شأنها أن تجذب المستخدمين وتجعل تجربتهم على التطبيقات والبرامج أكثر تميزا.

ليس من الجديد على تطبيق "سناب شات" أنه حريص جدا على الحفاظ على خصوصية المستخدم وتحديثاته الجديدة تحافظ على هذه الخاصية. إلا أن هذه التحديثات تجعل مشاركة اللحظات الجميلة مع الأصدقاء أمتع وأكثر سهولة.

كيف أحدث حساب "سناب شات" الخاص بي؟

مثل معظم التطبيقات على الجوال فإن تحديث التطبيق غاية في السهولة ويمكن إتمامه عبر طريقتين.

تحديث "سناب شات" عبر متجر جوجل Google Play Store

كل ما عليك فعله هو الدخول إلى المتجر على هاتفك الجوال والضغط على أيقونة التحديث الواضحة بجانب اسم التطبيق وانتظار الهاتف ليقوم بباقي المهمة. كما يمكن تفعيل التحديث التلقائي للتطبيق وفي هذه الحالة لن تضطر للقيام بأي شيء.

طريقة تحديث "سناب شات" عبر APK

إذا تعذر الدخول إلى المتجر لأي سبب من الأسباب فلا يعني ذلك أن تحديث التطبيق سيفوتك أو أنك لن تتمكن من التمتع بمزاياه الجديدة. من الصحيح أن هذه الطريقة أقل أمانا من تحديث التطبيق عبر المتجر إلا أنها ليست بالضرورة سيئة.

يمكن البحث على "جوجل" عن "تحديث سناب شات APK 2022" والدخول إلى أحد المواقع أو الصفحات التي تزود المستخدم به. من الضروري الدخول إلى إعدادات الجوال - معايير الخصوصية - وتغيير قبول التثبيت من مصادر غير موثوقة إلى موافق أو قبول. يتم اختيار رابط التحميل الذي يناسب جهازك والضغط عليه وانتظار انتهاء التحميل. من الضروري بعد تثبيت هذه التحديثات الانتباه إلى سرعة الجهاز أو إذا كانت هناك إعلانات غير مرغوب بها تظهر من جديد لأن ذلك قد يعني أن النسخة التي قمت بتحميلها غير جيدة ويجب حذفها.

مزايا تطبيق "سناب شات" بعد التحديث الأخير

القصص المشتركة أو Stories Shared

أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق "سناب شات" الممتع مشاركة لحظات حياتهم الجميلة التي يتمنون الاحتفاظ بها وإدراج الأصدقاء معهم فيها. تظهر القصص المشتركة بعد هذه التحديث إلى جانب قصص المستخدمين الأصلية.

الطريقة

التقاط الصورة المراد تحميلها

الضغط على أيقونة "إرسال"

الضغط على أيقونة "قصة جديدة"

تحديد أسماء الأصدقاء الذين يتم مشاركة القصة معهم

يمكن أيضا إدخال عنوان للقصة

بهذه الخطوات تكون قد قمت بمشاركة القصة مع وجود رمز المجموعة أعلاها

دمج الصور في تطبيق "سناب شات" بعد التحديث الأخير

يمكن تجديد أي صورة سناب قديمة عبر تحديث "سناب شات" الأخير وذلك الطريقة التالية:

فتح صورة السناب القديمة

لمس إعدادات الصورة أو الثلاث نقاط الأفقية التي توجد في أعلى الصورة

اختيار "إنشاء نسخة معدلة من مقطع snap"

التقاط صورة جديدة

لقد أتممت العملية وستتحول الصورة القديمة إلى خلفية للصورة الجديدة

تعديل اسم المستخدم في تطبيق "سناب شات" بعد التحديث الجديد

أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق "سناب شات" أن يعدلوا اسم المستخدم الخاص بهم بعد تحديث التطبيق الأخير. من أهم مزايا هذا التحديث أن تعديل اسم المستخدم لن يكون له تأثير على حساب المستخدم من حيث قائمة الأصدقاء أو رموز ونتائج snap أو الذكريات وغيرها الكثير من الخيارات الخاصة لكل مستخدم.

الطريقة

الدخول إلى البروفايل الخاص بك

الدخول إلى الإعدادات أو إعدادات الحساب

اختيار أيقونة "اسم المستخدم"

الضغط على خيار "تغيير"

التفاعل مع رسائل تطبيق "سناب شات"

إذن فقد قرر المسؤولون عن تطبيق "سناب شات" أن يحذوا حذو التطبيقات الأخرى مثل "فيسبوك" و"واتس آب" من حيث إمكانية الرد على الرسائل التي يتلقاها المستخدم على هذا التطبيق بإيموجي جديد أو بيتموجي خاص بك. كل ما عليك فعله هو الضغط مطولا على الرسالة فتظهر خيارات الإيموجي التي يمكن الرد بها.

الفلاتر الجديدة في تطبيق "سناب شات" بعد التحديث القديم

يمكن القول إن أكثر ما يميز تطبيق "سناب شات" عن غيره من وسائل التواصل الاجتماعي هو الفلاتر المميزة التي يضمها ويعمل على تحديثها بشكل دائم. كل ما عليك فعله بعد تحديث التطبيق هو السحب لليمين للاطلاع على الفلاتر الجديدة المتاحة لك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء فلتر على تطبيق "سناب شات" عبر الضغط أيقونة "فلاتر" على الشاشة الرئيسية للتطبيق. تظهر الفلاتر القابلة للتعديل تلقائيا ويمكنك عندها إدخال نص أو تغيير الألوان والإضاءة. يتيح التحديث الجديد للتطبيق أيضا مسح الفلاتر ضوئيا واستعراض الفلاتر أو اقتراحها لك من قبل التطبيق عند التقاط صور جديدة بكاميرا الجهاز المحمول الأمامية والخلفية. واستكشاف الفلاتر جميعا بهدف وضع ما يعجبك منها ضمن قائمة المفضلة.

حذف حساب "سناب شات"

أما بالنسبة لخاصية حذف الحساب التي لم تكن متاحة في السابق للمستخدمين، ومع أنه قد مضى بعض الوقت على إدراجها في التطبيق فهي مهمة جدا ويمكن تقسيمها إلى بندين.

حذف حساب "السناب شات" عن هواتف الأندرويد

لحذف حساب "السناب شات" يجب الدخول إلى بوابة الحساب من أي متصفح على الجوال مثل Chrome. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ليتم تسجيل الدخول. اختيار حذف الحساب من ايقونة الإعدادات وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر للمرة الثانية. يؤدي الدخول إلى الحساب خلال 30 يوم إلى إعادة تفعيله.

حذف" السناب شات" عن هواتف آيفون