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"تيك توك" تصدر ألبوما يتضمن أغنيات اشتهرت عبرها

تاريخ النشر: 24/06/2022 - 12:15

"تيك توك" تصدر ألبوما يتضمن أغنيات اشتهرت عبرها
(Getty Images)
عرب ٤٨

جمعت شبكة "تيك توك" الاجتماعية، عددا من الأعمال الموسيقية الأكثر تداولا عليها من تلك التي أطلقت من خلالها، في ألبوم تصدره صيفا بصيغتي القرص المضغوط (سي دي) والفينيل، على ما أعلنت المنصة الجمعة.

وسيكون إصدار هذا الألبوم بموجب شراكة مع شركة "وورنر كلاسيكس" الخطوة الأولى لتيك توك في سوق الموسيقى التقليدية.

وستتوافر ستّ من أغنيات الألبوم المنفردة عبر منصات البث التدفقي اعتبارا من 8 تموز/ يوليو. أما كامل الأغنيات الثماني عشرة في الألبوم الذي يحمل عنوان TikTok Classics : Meme and Viral Hits، فستتوافر في المتاجر وعلى المنصات اعتبارا من آب/أغسطس.

ويعرف مستخدمو "إنستغرام" جيدا هذه الأغنيات، ومنها مثلا "نو روتس" لأليس ميرتون أو أغنية دانيلو ستانكوفيتش المترافقة مع عزف البيانو والتي بلغ عدد مشاهديها 3,4 ملايين.

واعتبرت أليس ميرتون في بيان أن "الاستماع إلى نو روتس في سياق موسيقي جديد أمر ملهم". وأكدت أنها "متحمسة لهذا المشروع".

ومن أبرز الأغنيات والمعزوفات في الألبوم "مانكيز سبينينغ مانكيز" التي تتميز بحضور بارز للفلوت (27,1 مليون مشاهَدة حتى الآن)، و"ويليرمان سي شانتي" التي اجتاحت تيك توك في مطلع عام 2021 عندما صوّر ساعي البريد الإسكتلندي نايثان إيفانز نفسه وهو يغني هذه الأغنية الشعبية العائدة إلى القرن التاسع عشر.

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#تيك توك
#الأعمال الموسيقية الأكثر تداولا في تيك توك

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