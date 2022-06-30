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نسخة مدفوعة من تطبيق "سنابتشات"

تاريخ النشر: 30/06/2022 - 11:27

نسخة مدفوعة من تطبيق "سنابتشات"
(Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أطلقت شبكة "سنابتشات" الأميركية، مساء الأربعاء، نسخة مدفوعة من تطبيقها في مسعى لكسب مزيد من الأرباح على منصتها المتخصصة بالرسائل المصوّرة الزائلة.

وقالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، في منشور عبر مدونتها، إنّ الاشتراك في "سنابتشات بلاس" يبلغ 4 دولارات شهريًا ويتيح للمستخدم ميزات حصرية من بينها أولوية تلقيه الدعم التقني وإتاحة ميزات تجريبية له قبل طرحها.

وأوضحت أنّ النسخة المدفوعة ستكون مُتاحة بدايةً في أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.

وكانت الشركة قد أعلنت في شباط/ فبراير عن أول أرباح ربعية لها، غير أنها أشارت بعد شهرين إلى أن التوقعات الاقتصادية أصبحت غير واضحة بشكل كبير.

وأفادت بأن أكثر من 332 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يستخدمون "سنابتشات" يوميًا.

وقالت في منشورها إنّ "النسخة المدفوعة ستتيح لنا تقديم ميزات جديدة خاصة بالتطبيق للمستخدمين الأكثر شغفاً بهذه المنصة".

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#سنابتشات
#الرسائل المصوّرة
#سنابتشات بلاس

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