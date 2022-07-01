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الجزائر: إقالة مدير صحيفة "الشعب" لنشره صورة منتخب المغرب

تاريخ النشر: 01/07/2022 - 18:12

الجزائر: إقالة مدير صحيفة "الشعب" لنشره صورة منتخب المغرب
الصورة التي تسببت بإقالة مدير صحيفة "الشعب"
عرب ٤٨ / أ ف ب

أقيل مدير صحيفة الشعب الحكومية من قبل وزير الاتصال في الجزائر، وذلك "لارتكابه خطأ فادحا" تمثل في نشر صورة منتخب المغرب لكرة القدم بدل صورة المنتخب الجزائري بمناسبة مباراة الأخير مع منتخب فرنسا في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط؛ حسب ما نقلت وسائل إعلام.

وجاء في بيان وزارة الاتصال الذي نُشر ليل الخميس – الجمعة "جرى اليوم الخميس إنهاء مهام السيد مصطفى هميسي على رأس جريدة ’الشعب’ لارتكابه خطأ فادحا" من دون توضيح.

وحل محله مدير صحيفة المساء الحكومية أيضا، بحسب البيان.

ونشر مدونون ووسائل إعلام عبر الإنترنت، صورة للصفحة الأولى لصحيفة الشعب ليوم الخميس عليها صورة منتخب المغرب لأقل من 18 سنة بدل منتخب الجزائر، علما أن الوضع بين البلدين في أسوأ مراحله بسبب قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية منذ نحو سنة.

وتأهل عن هذه المجموعة منتخب فرنسا الفائز بنتيجة 3-2 على الجزائر، ويواجه تركيا في نصف النهائي.

ولم يتأهل منتخب الجزائر للدور نصف النهائي بعد تسجيله هزيمة سابقة أمام المغرب مع فوز واحد ضد إسبانيا.

وانطلقت الدورة الـ19 لألعاب البحر المتوسط بوهران السبت بمشاركة نحو 3400 رياضي من 26 دولة، منها 18 دولة أوروبية و5 إفريقية و3 آسيوية.

بودكاست عرب 48

#صحيفة الشعب
#الجزائر
#منتخب الجزائر
#منتخب المغرب
#ألعاب وهران
#ألعاب البحر الأبيض المتوسط
#مصطفى هميسي

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