أفضل تطبيقات تعديل الفيديو

ما هو تعديل الفيديو؟

تحرير الفيديو وتعديله أو ما يطلق عليه المونتاج هو ميزة أو موهبة فنية تتمثل بتغيير الشرائح المتحركة من الفيديو والمشاهد واللقطات وإعادة ترتيبها لتحقيق هدف معين من الفيديو أو بغرض التنسيق ليصبح أكثر جمالية يوصل المعنى المراد من هذا الفيديو بشكل دقيق. ويمكن إدخال العديد من التعديلات والإضافات كالقص أو اللصق أو إضافة مقطع صوتي أو بعض المؤثرات والألوان والصور.

في وقت سابق، كانت تتم عملية تحرير الفيديو عن طريق آلات متخصصة تعتبر باهظة الثمن ومعقدة الاستخدام، ولكن حاليا فقد توفرت تطبيقات تحرير الفيديو وتعديله على جميع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واللابتوب، إذ أنها أصبحت متاحة للكل وأسهل استخداما ويستطيع الجميع تعلمها.

أشهر تطبيقات تعديل الفيديو

You cut

إن كنت لا تزال في بداية مسيرتك في تعلم المونتاج فبرنامج يوكات you cut هو الخيار الأفضل لك، حيث أنه التطبيق الأكثر استخداما للمبتدئين في مجال التعديل لسهولة استخدامه وتعدد الميزات والخدمات التي يقدمها.

ميزات You Cut

حجمه صغير ولا يحتاج لمساحة كبيرة على الهاتف (حولي 50 ميغابايت).

التطبيق مجاني بالكامل ولا يتطلب أي رسوم اشتراكية.

البرنامج عالي التقييم (4.5 من أصل 5).

يمكنك بواسطة برنامج You Cut نشر ستوريز stories على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب خاصية تقطيع الفيديو الموجودة فيه.

يمكنك باستخدام You Cut دمج مجموعة من الصور المفضلة لديك على جهازك المحمول وتحويلها لفيديو مع إمكانية إضفاء بعض اللمسات الفنية مثل الموسيقى أو بعض التأثيرات الصوتية أو الفلاتر والتحكم بسرعة الفيديو وبطئه.

التطبيق لا يتضمن أي إعلانات لذلك فهو يخلصك من الكثير من الازعاجات.

لا يحتوي You Cut على علامات مائية للفيديوهات المنشئة أو المعدلة باستخدامه.

Triller

يعتبر من أفضل برامج إنشاء وتعديل الفيديوهات بالطرق الاحترافية الرائعة والحصول على مقاطع بدقة عالية جدا، حيث يتمتع برنامج Triller بالسلاسة وسهولة التطبيق وتعدد الخدمات المقدّمة، بالإضافة لميزة الكتابة على الفيديو حيث يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة وكبيرة من أشكال وألوان الخطوط التي يمكن أن تختار منها وتقوم بالكتابة عليه.

ميزات Triller

برنامج Triller مجاني.

يمتلك واجهة بسيطة غير معقدة تتيح سهولة الاستخدام لمختلف المستخدمين المبتدئين والمحترفين.

تتوفر في برنامج Triller العديد من الإضافات التي من الممكن استخدامها لتحرير فيديو مثل الملصقات stickers والمؤثرات effects.

يمكنك مشاهدة فيديوهات لمختلف العلامات التجارية المفضلة لديك عن طريق منصّة تطبيق Ttriller التي تتيح لك مشاهدة الفيديوهات بسهولة.

يوفر برنامج Triller ميزة الستوريز stories التي يمكن للمستخدم نشرها على مواقع السوشيال ميديا، أو يمكن أيضا مشاركة الفيديوهات التي يتم إنشاؤها مع الأصدقاء.

ما يجعل برنامج Triller من أشهر البرامج وأفضلها هو وجود خدمة التحرير الموسيقي حيث بإمكان المستخدم تعديل المقاطع الصوتية والموسيقية كقصها أو تسريعها أو إبطائها.

برنامج مونتاج الفيديو AndroVid

من أفضل البرامج المجانية للمونتاج وتعديل الفيديو، حيث يوفر جميع خدمات التطبيق ومستلزمات التعديل بشكل مجاني تماما. من أبرز مميزات أندروفيد أنه يتيح للمستخدم التعديل على الفيديوهات الطويلة بخيارات متعددة وطرق سهلة وبسيطة.

ميزات أندروفيد AndroVid

برنامج مجاني ولا يحتاج إلى مساحة كبيرة للتحميل (حجمه 33 ميغابايت).

يعمل في أجهزة الأندرويد 5.0 وأكثر.

البرنامج ذو تقييم عالي (4.3 من أصل 5).

يمكن للمستخدم أن يحفظ حقوق الفيديو الذي عدّله عن طريق إنشاء علامة مائية خاصة به يمكنه وضعها على الفيديو المعدل وهي ميزة اختيارية.

برنامج أندروفيد يتميز بسهولة الاستخدام وعدم وجود إعلانات منبثقة وبالتالي يجنب المستخدم ازعاجات الدخول لروابط خارجية عن طريق الخطأ.

يحتوي العديد من الخدمات والإضافات التي تسمح للمستخدم بتحرير وتعديل الفيديو بحرية مثل الملصقات والتأثيرات وكلها مجانية لا تحتاج لدفع مبالغ إضافية الأمر الذي جعله في قائمة أفضل التطبيقات للمونتاج وأشهرها.

برنامج إديت فيديو للأندرويد Action Director

صنّف برنامج Action Director في قائمة أفضل برامج التعديل والمونتاج لأجهزة الأندرويد، فهو ذو تقييم عالي (4.4 من أصل 5) ومتطلبات تحميله على هاتف المستخدم أو جهازه اللوحي بسيطة حيث أنه مجاني ويعمل على الأجهزة ذات نظام الأندرويد 5.0 وأكثر بالإضافة إلى أن المساحة التي يأخذها من الذاكرة صغيرة (88 ميغابايت)، فبهذه المواصفات الرائعة بالإضافة للميزات الأخرى التي يقدمها Action Director يمكن لأي مستخدم احتراف المونتاج من خلاله.





ميزات Action Director

يوفر البرنامج للمستخدم كاميرا خاصة لتصوير الفيديو وتعديله بشكل مباشر.

يتيح البرنامج خدمة التحكم بالسطوع وتعديل الإضاءة والتباين في الفيديو لضمان دقة وجودة عاليتين أثناء المشاهدة.

يمكّن المستخدم من دمج مقطع صوتي أو موسيقى مع الفيديو أثناء التعديل.

يتضمن البرنامج الكثير من الإضافات والأدوات مثل إضافة الملصقات المتحركة على الفيديو.

معظم أدوات التطبيق مجانية، ولكن بعض الخدمات ذات الخصائص المميزة جدا ليست مجانية وتتطلب دفع بعض الرسوم.

تتميز الفيديوهات المعدلة بتطبيق Action Director بدقتها العالية جدا حيث يمكن أن تصل دقة الفيديو إلى 4k.

التحكم بسرعة الفيديو حيث بإمكان المستخدم أن يستخدم الحركة البطيئة أو السريعة بما يتناسب مع التعديل الذي يريده.

Adobe premier

عدا عن أن Adobe Premier يتربع في المراتب الأولى لقائمة أفضل برامج وتطبيقات المونتاج، إلا أن أكثر ما يميزه هو أنه من إصدار الشركة العالمية المشهورة أدوبي Adobe والتي اشتهرت عالميا بتصميماتها وإصداراتها المتميزة لذلك يتميز البرنامج بخدماته العديدة وتصاميمه الفريدة من نوعها. Adobe premier هو تطبيق مجاني وتقييمه 4.2 من أصل 5، يعمل على جميع أجهزة الأندرويد 9.0 فأكثر ويحتل مساحة تعتبر متوسطة من الذاكرة المحلية (حوالي 154 ميغابايت).

ميزات Adobe Premier