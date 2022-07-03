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إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر "تويتر"

تاريخ النشر: 03/07/2022 - 11:35

إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر "تويتر"
إيلون ماسك (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

خرج الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، أمس السبت عن الصمت الذي كان يلزمه منذ 21 حزيران/يونيو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي يعمل على إتمام شرائه.

وقام ماسك بنشر مجموعة صور من بينها صورة له مع البابا فرنسيس.

وكتب ماسك على حسابه "تشرفنا بلقاء Pontifex@ أمس" (الجمعة)، معلّقا بذلك على الصورة التي يظهر فيها ببدلة سوداء على يمين البابا، بينما يقف أربعة من أبنائه متأنقين أيضا على يسار خورخي بيرغوليو المبتسم.

ولأغنى رجل في العالم ثمانية أبناء، بينهم ستة من جاستين ماسك (المولودة ويلسون) في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، توفي أحدهم بعد أسابيع قليلة من ولادته، ثم رزق اثنين آخرين مع الموسيقية غرايمز.

ولم يذكر مؤسس "تيسلا" و"سبايس إكس" مكان لقائه البابا ولا تفاصيله، فيما لم يعلن الفاتيكان عن هذه الزيارة الخاصة للبابا.

وأكد ماسك في 21 حزيران/يونيو الفائت أن خطوته للاستحواذ على "تويتر" تبقى معلقة بسبب ما قال إنها أسئلة "مهمة جدا" حول عدد المستخدمين الوهميين على الشبكة الاجتماعية.

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#إيلون ماسك
#تويتر
#البابا فرنسيس

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