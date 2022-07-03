الإثنين: لقاء خاص مع د. عزمي بشارة على التلفزيون العربي

يبث "التلفزيون العربي" مساء غد، الإثنين، لقاء خاصا مع المفكر العربي، د. عزمي بشارة، للبحث في عدد من الملفات والقضايا، على رأسها انعكاسات الحرب في أوكرانيا على شكل النظام العالمي وطبيعة التحالفات فيه.

وسيعرض اللقاء على الهواء مباشرة ضمن حلقة من برنامج "حديث خاص" ويقدم فيه مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، د. بشارة، قراءة في أبرز المتغيرات السياسية في منطقة الشرق الأوسط قبيل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.



كما يشمل اللقاء إضاءة على احتمالات التصعيد في المنطقة مع تكثيف الهجمات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في الآونة الأخيرة.

ويتناول اللقاء أيضا المشهد السياسي في تونس ومصير الديمقراطية التونسية قبيل الاستفتاء المزمع على مشروع دستور جديد في البلاد.

وسيبث اللقاء مباشرة على الهواء يوم غد، الإثنين، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش، التاسعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة.