  2. ميديا
  3. ميديا

الإثنين: لقاء خاص مع د. عزمي بشارة على التلفزيون العربي

تاريخ النشر: 03/07/2022 - 16:12

الإثنين: لقاء خاص مع د. عزمي بشارة على التلفزيون العربي
د. عزمي بشارة (شاشة)
عرب ٤٨

يبث "التلفزيون العربي" مساء غد، الإثنين، لقاء خاصا مع المفكر العربي، د. عزمي بشارة، للبحث في عدد من الملفات والقضايا، على رأسها انعكاسات الحرب في أوكرانيا على شكل النظام العالمي وطبيعة التحالفات فيه.

وسيعرض اللقاء على الهواء مباشرة ضمن حلقة من برنامج "حديث خاص" ويقدم فيه مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، د. بشارة، قراءة في أبرز المتغيرات السياسية في منطقة الشرق الأوسط قبيل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.


كما يشمل اللقاء إضاءة على احتمالات التصعيد في المنطقة مع تكثيف الهجمات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في الآونة الأخيرة.

ويتناول اللقاء أيضا المشهد السياسي في تونس ومصير الديمقراطية التونسية قبيل الاستفتاء المزمع على مشروع دستور جديد في البلاد.

وسيبث اللقاء مباشرة على الهواء يوم غد، الإثنين، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش، التاسعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة.

بودكاست عرب 48

#التلفزيون العربي
#حديث خاص
#عزمي بشارة
#الحرب في أوكرانيا
#جو بايدن
#إيران
#إسرائيل
#تونس

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر "تويتر"
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر "تويتر"

2022-07-03

"تيك توك" تقدم ضمانات للكونغرس: بيانات المستخدمين الأميركيين محمية من الصين
"تيك توك" تقدم ضمانات للكونغرس: بيانات المستخدمين الأميركيين محمية من الصين

2022-07-02

الجزائر: إقالة مدير صحيفة "الشعب" لنشره صورة منتخب المغرب
الجزائر: إقالة مدير صحيفة "الشعب" لنشره صورة منتخب المغرب

2022-07-01

الأكثر قراءة

الغردقة: قرشٌ هاجم سائحة نمساوية وقضم أطرافها

الغردقة: قرشٌ هاجم سائحة نمساوية وقضم أطرافها

2022-07-02
استشهاد الأسيرة سعدية مطر من الخليل في سجن الدامون

استشهاد الأسيرة سعدية مطر من الخليل في سجن الدامون

2022-07-02
تسريبات أمنية في إسرائيل: الكشف عن 10 أحداث سرية خلال شهرين

تسريبات أمنية في إسرائيل: الكشف عن 10 أحداث سرية خلال شهرين

2022-07-02
ضغوط أميركية على السلطة الفلسطينية لتسليم الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة

ضغوط أميركية على السلطة الفلسطينية لتسليم الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة

2022-07-02

"سانا": عدوان إسرائيلي على مواقع جنوب طرطوس وإصابة مدنيَين

2022-07-02