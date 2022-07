قصة نجاح جيف بيزوس الملياردير والمؤسس لشركة أمازون

جيف بيزوس - Jeffrey Preston" Jeff Bezos" هو واحد من أنجح أباطرة التكنولوجيا في العالم والمستثمرين حاليًا، هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أمازون - Amazon" الشركة التي تعتبر أكبر بائع تجزئة على شبكة الإنترنت في العالم، لقد أصبح نموذجًا يحتذى به لكل بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم، حتى أن بيزوس حصل في صحيفة "واشنطن بوست" على المركز الثاني بقائمة فوربس للمليارديرات في العالم، ليخلف إيلون ماسك بثروة تُقدّر لهذه اللحظة بـ171 مليار دولار أميركي، و وصفتهُ المجلة بالرجل الذي لا يمكن إيقافه.

السيرة الذاتية والبدايات لجيف بيزوس

بيزوس هو واحد من أفضل وكبار المستثمرين في القطاع الخاص للشركات الرائدة في العالم ليكون جزءًا من "ابتكار المهمة" ففي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2015 المنعقد في باريس، كان بيزوس إلى جانب القادة العالميين للدول الكبرى مع مستثمرين آخرين معروفين من 20 دولة ليكونوا جزءا من "ابتكار المهمة"، الهدف الوحيد كان من هذا المؤتمر هو تعزيز وتسريع عملية تحديث الطاقة النظيفة العالمية وجعلها ميسورة التكلفة على نطاق واسع ومتاحة للجميع.

كان جيف بيزوس قد توقع سابقًا مستقبل الحوسبة السحابية قبل أي شخص آخر على وجه الأرض، ليبدأ الاستثمار في AWS بمليارات الدولارات، Amazon Web Services.

أطلقت شركة رحلات الفضاء التابعة لبيزوس "Bule Origin" بنجاح أول صاروخ "New Shepard" في الآونة الأخيرة، وتهدف الشركة إلى تطوير مركبة قابلة لإعادة الاستخدام تتسع لستة ركاب للسفر إلى الفضاء في رحلات أو للدراسات في الفضاء.

الولادة والمدرسة لجيف بيزوس

ولد جيفري بريستون يورجنسن المعروف باسم "بيزوس" في 12 كانون الثاني/يناير 1964 في البوكيرك، نيو مكسيكو لأبوين هما تيد وجاكلين يورجنسن، انفصلت والدة بيزوس عن والدهُ وتزوجت من مهاجر كوبي، مايك بيزوس وانتقلت إلى هيوستن لتعيش هناك في تكساس، بدأ يدرس بيزوس الطفل "جيفري" في مدرسة River Oaks الابتدائية، في هيوستن وبعدها لينجح في المرحلة الابتدائية وينتقل إلى مدرسة Miami Palmetto الثانوية العليا، وعندما انتقلت العائلة إلى ميامي، التحق جيف ببرنامج تدريب الطلاب على العلوم والتكنولوجيا في جامعة فلوريدا.

وحصل المراهق بيزوس في ذاك الوقت على جائزة "الفارس الفضي" لأداءه الرائع، تميز على الأكاديميين من حوله، وأصبح باحثًا وطنيًا وطالبًا متفوقًا في المدرسة الثانوية، تخرج بامتياز بمرتبة الشرف في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر من جامعة برينستون، كان اهتمامهُ واستعدادهُ للعلوم والتكنولوجيا واضحًا منذ سن مبكرة جدًا، جيف كان عضوًا في مجتمعات Phi Beta Kappa و Tau Beta Pi " Honor" في جامعة برينستون، إضافة إلى ذلك كان رئيسا لـ"فصل من الطلاب لاستكشاف وتطوير الفضاء".

وظيفة مبكرة ونجاحات متتالية

كانت بدايات العمل لجيف بيزوس في مجال علوم الكمبيوتر في وول ستريت، فقد قام بتطوير شبكة التجارة الدولية لشركة "Fitel" وكان جيف آنذاك يعمل بمؤسسة الاستثمار المالي، وكان صعودهُ في عالم الأعمال مثل "النيزك"، كان جيف أصغر نائب رئيس أول في شركة DH Shaw، وهي شركة استثمارية عاملة في الولايات المتحدة الأميركية لمدة أربع سنوات، وبعده في العام 1994، انتقل إلى سياتل للعيش والعمل ليقوم بعد عام بإطلاق شركة Amazon، مع العلم أنها في البداية كانت عبارة عن "مكتبة افتراضية" واليوم شركة أمازون أكبر بائع تجزئة على شبكة الإنترنت العالمية.

ما كانَ بالأمس مشروعًا صغيرًا اليوم متصدر الساحة العالمية

ما بدأ بالأمس كمشروع صغير في مرآب بيزوس هو اليوم رمز للبيع عبر الإنترنت، وأطلق عليه لقب رائد التجارة الإلكترونية، وهذه الشركة التي تستمد اسمها من نهر في أميركا الجنوبية، الأمازون، جرى إطلاقها في العام 1995، ليحقق الموقع والمتجر قفزة فورية في سوق الإنترنت والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

بعد الإعلان عن الشركة في عامين فقط من بدايتها، قام بيزوس بتوسيع أعماله وأضيفت العديد من المنتجات الأخرى إلى Amazon من خلال المشاريع المشتركة للبيع بالتجزئة.

تطبيق Kindle

التقدم والنمو في العمل من قوة إلى قوة أكبر، أطلقت الشركة في العام السابق تطبيق "Kindle" وهو عبارة عن كتاب رقمي مع ميزات متعددة، تتمتع أمازون اليوم بموقع لا جدال فيه بين مواقع التجارة الإلكترونية المماثلة الأخرى بل دعنا نقول إنها تتصدر القائمة من دون منافسين بالشكل الحقيقي، وعلى الرغم من وجود بعض المواقع العاملة على ذات الطريقة مع اختلافات بسيطة إلا أنّ شركة بيزوس تعتبر الرقم 1.

وتعتبر اليوم AWS موضع حسد من جميع الشركات العملاقة العاملة بالتكنولوجيا، إن قدرات جيف بيزوس الحكيمة على المخاطرة الكبيرة قد جعلتهُ يتمتع بموقف يحسد عليه اليوم، ستبقى خدمات أمازون ويب (AWS) من دون منازع في المستقبل القريب، تحت أنظار ومراقبة كبرى الشركات العالمية.

الأصل الأزرق نحو الفضاء

ليقدم مرة أخرى مشروعًا مثيرًا، أسس وأنشأ بيزوس "الأصل الأزرق" في العام 2000 شركة ناشئة لبدء رحلات الفضاء البشرية، وكان الهدف من الأصل الأزرق هو تسهيل "السفر إلى الفضاء"، وخفض التكاليف وإعطاء الأولوية لعامل الأمان والسلامة.

وتصدر جيف بيزوس عناوين الصحف العالمية عندما اشترى صحيفة "واشنطن بوست" وغيرها من الصحف المرتبطة بشركة واشنطن بوست في العام 2013، ليقوم وبعد مرور عام على رفع الحظر عن الاشتراك ودفع أجور عبر الإنترنت لمشتركي بعض الصحف الأميركية المحلية.

كما تصدّر جيف بيزوس الأخبار مرة أخرى عندما أعلن عن مشروع تجريبي جديد، "Amazon Prime Air"، سيقوم المشروع بتطوير "طائرات دون طيار" تعمل بآلات التحكم عن بعد والتي من شأنها أن تؤدي مجموعة متنوعة من المهام البشرية.

بيزوس وشركتهُ Amazon تلتزم بمبادرات وأبحاث تغير المناخ والبحث، تقدم الشركة ميزات المخططات الخيرية وتعرض على الصفحة الرئيسية "الإغاثة في حالات الكوارث لجمع التبرعات" و "قائمة الرغبات" و "Amazon Smile" من أجل تسهيل التبرعات غير الهادفة للربح.

بيزوس عضو نشط في مجموعة Bilderberg، وكان عضوا في اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال لعامي 2011 و 2012 في الولايات المتحدة الأميركية

الحياة الشخصية والجوائز

جيف بيزوس متزوج من ماكنزي بيزوس، التقيا أول مرة عندما كان يعمل في البدايات مع DE Shaw، ولهما أربعة أطفال، ثلاثة أبناء وابنة واحدة قاموا بتبنيها من الصين، وقد انفصل عنها في العام 2019 بعد زواج استمر لمدة 25 عاما فيما حصلت على لقب أغنى امرأة في العالم بعد حصولها على 35 مليار دولار.

وجرى إعلان بيزوس "شخصية العام 1999" من قبل صحيفة التايمز، واختير حينها كواحد من "أفضل قادة أميركا في العام 2008" من قبل the US News & World Report، وحصل جيف بيزوس على الدكتوراة الفخرية في العلوم والتكنولوجيا من جامعة Carnegie Mellon في نفس العام، وشارك في "جائزة الابتكار" ليحصل عليها مع Gregg Zehr for the Amazon Kindle، التي منحت له من قبل Economist في العام 2011، ليحصل بيزوس على لقب "رجل الأعمال لعام 2012"، مع ثروتهُ الصافية البالغة آنذاك 59.4 مليار دولار أميركي، وجرى تصنيفهُ على أنه خامس أغنى شخص في العالم، وأعلن أنه "ثاني أفضل رئيس تنفيذي في العالم" من قبل Harvard Business Review.