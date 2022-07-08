  2. ميديا
  3. ميديا

صفقة استحواذ إيلون ماسك على "تويتر"... "تغيير في الموقف"؟

تاريخ النشر: 08/07/2022 - 14:46

صفقة استحواذ إيلون ماسك على "تويتر"... "تغيير في الموقف"؟
ماسك خلال مشاركته افتراضيا في مؤتمر (Getty Images)
عرب ٤٨ / أ ف ب

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير نشرته الخميس، أنّ صفقة إيلون ماسك لشراء منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي بـ44 مليار دولار، باتت في خطر، وهو ما أدى إلى تراجُع أسهم الشركة.

وكان الملياردير الأميركي، قد أعرب سابقا عن تردده في صفقة الشراء، وألمح حتى إلى إمكانية تراجعه عنها، بحجّة أنّ المنصة تضم عددا كبيرا من الحسابات المزيفة.

إلا أن ماسك لم يتوصل بحسب الصحيفة إلى تحديد النسبة المئوية للحسابات المزيفة في "تويتر"، رغم منحه حق الوصول إلى البيانات الداخلية للشركة.

وبينما كان ماسك قد أدلى بتعليقات أحدثت شكوكا في شأن التزامه بصفقة الاستحواذ، نقل تقرير الصحيفة عن مصدر لم تسمّه قوله إنّ فريق عمله يستعد لـ"تغيير في الموقف".

وانخفضت أسهم تويتر التي يتم التداول بها أصلا بسعر أقل من الذي اقترحه ماسك، بنحو 4% نتيجة الأخبار المتعلقة بسعرها بعد صفقة الاستحواذ.

وقال المحلل لدى شركة "ويدبوش"، دان إيفز في مذكرة أرسلها إلى المستثمرين إنه "من الواضح أن مسلسل استحواذ ماسك تويتر يقترب من النهاية خلال الأشهر المقبلة، مع اتخاذ ماسك قرارا إما بإتمام الصفقة (بالسعر المنخفض) أو الانسحاب منها".

وتابع أنّ "صفقة الاستحواذ هذه من الواضح أنها أحدثت فوضى في الشركة".

وتوقع إيفز أن يعلن ماسك في الأسابيع المقبلة تفاصيل في شأن مخاوفه المتعلقة بالحسابات المزيفة.

وكان ماسك قد قال في منتدى قطر الاقتصادي الشهر الماضي، إنّ عملية استحواذه تويتر معلّقة، بسبب مخاوف "كبيرة جدا" لديه بشأن عدد الحسابات المزيفة التي تحويها شبكة التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" عبر مداخلة بالفيديو: "لا زلت أنتظر حلولا لهذه المسألة التي أعتبرها بالغة الأهمية".

ورغم تأكيد مسؤولين في "تويتر" أنّ نسبة الحسابات المزيفة في المنصة لا تتعدى الـ5%، إلا أن ماسك أعرب عن اقتناعه بأن نسبة هذه الحسابات أكبر بكثير.

وطرح ماسك كذلك تساؤلات بشأن ديون "تويتر".

وأوضح إيفز أن فرص استحواذ ماسك على المنصة بالطريقة التي تم التفاوض بها في الأساس ضئيلة.

واعتبرت "ويدبوش" أنّ الصفقة قد تتم بسعر أقل بـ60%، فيما يُحتمل انسحاب ماسك واضطراره لدفع فقط مبلغ مليار دولار المترتب لإنهاء الصفقة.

بودكاست عرب 48

#إيلون ماسك
#تويتر
#حسابات مزيفة

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مطالبة أميركية بفتح تحقيق بشأن أمن البيانات على "تيك توك"
مطالبة أميركية بفتح تحقيق بشأن أمن البيانات على "تيك توك"

2022-07-06

تفادي الأخطاء الإملائية عبر "واتس آب"
تفادي الأخطاء الإملائية عبر "واتس آب"

2022-07-06

أثر مواقع التواصل الاجتماعي على المراهقين
أثر مواقع التواصل الاجتماعي على المراهقين

2022-07-04

الأكثر قراءة

الحبس المؤبد بدل الإعدام لفداء كيوان في الإمارات

الحبس المؤبد بدل الإعدام لفداء كيوان في الإمارات

2022-07-07
بريطانيا: جونسون يستقيل من زعامة حزب المحافظين ويدعو لاختيار بديل

بريطانيا: جونسون يستقيل من زعامة حزب المحافظين ويدعو لاختيار بديل

2022-07-07
إسرائيل باعت أسلحة بثلاثة مليارات دولار لدول عربية بالسنتين الأخيرتين

إسرائيل باعت أسلحة بثلاثة مليارات دولار لدول عربية بالسنتين الأخيرتين

2022-07-07
باقة الغربية: إصابة امرأة وشرطيين طعنا

باقة الغربية: إصابة امرأة وشرطيين طعنا

2022-07-07
الزرازير: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

الزرازير: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

2022-07-07