إيلون ماسك يلغي صفقة شراء "تويتر"... والمنصة عازمة على مقاضاته

ألغى الملياردير إيلون ماسك صفقته لشراء تويتر، أمس الجمعة، متهما منصة التواصل الاجتماعي بتقديم بيانات "مضللة" حول عدد الحسابات الوهمية، وفق ما أظهرت رسالة وجهها إلى هيئة تنظيمية.

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي وقعها في نيسان/ أبريل، الباب أمام معركة قضائية مع الشركة حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.

وقال محاموه في رسالة إلى تويتر أُرسِلت نسخة منها الى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية إن "السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة".

في المقابل، أعلن رئيس موقع تويتر أمس، أنّ الشركة ستتّخذ إجراءات قانونيّة بهدف إلزام ماسك بـ"تنفيذ" صفقة شراء المنصّة.

وقال بريت تايلور في تغريدة إنّ "مجلس إدارة تويتر ملتزم إتمام الصفقة بالسعر والشروط المتّفق عليهما مع ماسك"، مضيفا "نحن واثقون من أننا سننتصر".

وكان ماسك قد قال في منتدى قطر الاقتصادي الشهر الماضي، إنّ عملية استحواذه تويتر معلّقة، بسبب مخاوف "كبيرة جدا" لديه بشأن عدد الحسابات المزيفة التي تحويها شبكة التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" عبر مداخلة بالفيديو: "لا زلت أنتظر حلولا لهذه المسألة التي أعتبرها بالغة الأهمية".

ورغم تأكيد مسؤولين في "تويتر" أنّ نسبة الحسابات المزيفة في المنصة لا تتعدى الـ5%، إلا أن ماسك أعرب عن اقتناعه بأن نسبة هذه الحسابات أكبر بكثير.

وطرح ماسك كذلك تساؤلات بشأن ديون "تويتر".