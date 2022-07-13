أبرز الأخبار الزائفة والمضلّلة خلال النصف الأوّل من العام الجاري

تابعت "مسبار" المنصة العربية لتقصي الحقائق، خلال النصف الأول من العام الجاري، جهودها في عملية تتبع وفحص الأخبار والمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة في العديد من دول العالم، خاصة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ونشرت 1602 مادّة فحص حقائق، إلى جانب 184 مدونة تناولت قضايا عدّة متعلقة بالأخبار الكاذبة وأثرها على مجالات مختلفة، كما شملت تحليلات للمحتوى الزائف المرتبط بأحداث معينة، وواكبت المنصة عددا من المدونات أهمّ المستجدات في حقل تقصّي المعلومات.

عدد المواد حسب التصنيف

وتوزعت تحقيقات "مسبار" خلال النصف الأول من عام 2022 على تصنيفات عدّة، ما بين مضلل وزائف وانتقائي وإثارة وساخر وصحيح وخرافة. كان تصنيف مضلّل الأعلى بـ1227 مادة، يليه تصنيف زائف بـ336 مادة، ثم تصنيف إثارة بـ15 مادة و9 مواد تحت تصنيف ساخر. ونُشرت 8 مواد تحت تصنيف صحيح، وستّ مواد حملت تصنيف انتقائي، ومادة واحدة بتصنيف خرافة.

عدد المواد حسب نوع الخبر

وتنوّعت مواضيع مواد التحقّق المنشورة في "مسبار" خلال النصف الأول من 2022، فشملت 16 مجالًا، كان النصيب الأكبر منها للأخبار بـ879 مادة، تليها الرياضة بعدد 243 مادة، ثم السياسة بـ242 مادة، ثم 58 مادة دين.

وتوزعت باقي المواد على مجالات العلوم والصحة والتكنولوجيا والفن والثقافة والموسيقى والتغذية والمأكولات والمشروبات و"لايف ستايل" وألعاب فيديو وسفر وأعمال والترفيه.

عدد المواد حسب الدول

وخلال عمله في التحقّق من الأخبار الكاذبة خلال النصف الأول من عام 2022، غطّى فريق "مسبار" عددًا كبيرًا من دول العالم، تصدّرت أوكرانيا قائمة الدول بعدد المواد بـ126 مادة، تلتها روسيا بـ113 مادة، ثم مصر بـ107 مواد، ثم تونس بـ106، ثم فلسطين بـ103.

وكان نصيب اليمن 80 مادة، والسعودية 73 مادة، والجزائر 69 مادة، وسورية 67 مادة، والعراق 65، والولايات المتحدة 64 مادة، والمغرب 59 مادة.

وتساوت دول الإمارات وليبيا وفرنسا بعدد المواد التي تحقّقت منها "مسبار" خلال النصف الأول من عام 2022، بـ26 مادة لكلٍ منها، وتساوت لبنان وإسبانيا بـ14 مادة. كما تساوت الأردن والكويت بـ10 مواد.

وحضرت العديد من الدول الأوروبية والهند ودول إفريقية في مواد فحص الحقائق التي نشرتها "مسبار" خلال النصف الأول من عام 2022.

مدونات "مسبار" خلال النصف الأول من عام 2022

وخلال النصف الأول من عام 2022، نشرت "مسبار" 184 مدونة تنوعت مواضيعها بين تحليلات للمحتوى الزائف المرتبط بأحداث معينة، والحديث عن أهم المستجدات في حقل تقصّي المعلومات إلى جانب التطرق لقضايا عدّة متعلقة بالأخبار الكاذبة وأثرها على مجالات مختلفة. ومن هذه المدونات على سبيل المثال لا الحصر: موقع "تويتر" يوسّع استخدام خاصية الإبلاغ عن المعلومات المضللة، وأخرى بعنوان "تويتر" تُحذّر من المحتوى المضلل حول الحرب الأوكرانية.

وتناولت إحدى المدونات التهديد الذي يمثّله برنامج "بيغاسوس" على متقصي الحقائق والصحافيين، وتناولت أخرى دور المعلنين في مكافحة الأخبار الزائفة، كما أجابت في أحد هذه المدونات عن كيف تتحول السخرية إلى تضليل، وغيرها من المدونات.

أحداث مهمة شغلت العالم طالتها الأخبار الكاذبة

وخلال النصف الأول من عام 2022، شهد العالم العديد من الأحداث الهامة التي شغلت الرأي العام، وطاولتها الأخبار الكاذبة والتي عمل فريق "مسبار" على تقصّي حقيقتها.

الأزمة الروسية الأوكرانية والأخبار الكاذبة حولها

وازدادت وتيرة الأخبار المضلّلة منذ أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع فجر 24 شباط/ فبراير الماضي، بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، سواءً عبر وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ما يلي أمثلة على أبرز الادّعاءات التي تحقّقت منها "مسبار":

تحققت "مسبار" من صورة ادّعى متداولوها أنّها لبداية سقوط الصواريخ على أوكرانيا، ولكن تبيّن أنّها قديمة وتعود لانفجار مستودع ذخيرة في مدينة كالينيفكا وسط أوكرانيا في أيلول/ سبتمبر 2017. وانتشر مقطع فيديو على أنّه لعملية قتل جماعي لجنود أوكرانيين في قصف جوي روسي، إلّا أنّ الادّعاء مضلّل، ويعود لقصف الطيران الأميركي مقاتلين من طالبان في أفغانستان عام 2012.

ونشرت "مسبار" عددا من المدونات التي جمعت خلالها أهم الادّعاءات التي تحقّقت منها حول الغزو الروسي لأوكرانيا.

حادثة الطفل ريان وأبرز الأخبار المضللة التي انتشرت بشأنها

وقصة الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق نحو 32 مترًا، في مدينة شفشاون المغربية، مطلع شباط/ فبراير الماضي، وظلّ عالقًا فيه قرابة ستة أيام، رغم المحاولات والجهود التي بذلتها فرق الإنقاذ للوصول إليه، لكن الحدث انتهى بموت الطفل ذي الخمس سنوات فور إخراجه من البئر، وفقًا لما أعلنته المصادر المغربية الرسميّة. وترافقت الحادثة بانتشار أخبار مضلّلة حولها.

وانتشرت صور مضللة ادّعى متداولوها أنها لريان بعد خروجه من البئر، ولكن تحقيق "مسبار" كشف أن إحدى هذه الصور قديمة ومرتبطة بحادثة سقوط طفل عراقي في بئر في الموصل.

وانتشر مقطع فيديو على أنّه من عمليات إنقاذ الطفل الريان، إلّا أنّ الفيديو مضلّل، لأنّه لإنقاذ طفل عراقي سقط في بئر في منطقة تازة. كما نشرت "مسبار" مدونة بعنوان "أبرز الأخبار المضللة التي انتشرت عن حادثة الطفل ريّان".

التصعيد الإسرائيلي في القدس خلال شهر رمضان 2022

وتصاعدت الأحداث في المسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان الماضي، عندما اقتحمت قوات الاحتلال في تاريخ 15 نيسان/ إبريل 2022، عقب صلاة الفجر، المبنى القبلي من المسجد الأقصى وباغتت المصلين بإطلاق وابل من الرصاص والقنابل الغازية والصوتية عليهم، ما تسبب في إصابة واعتقال المئات.

وترافق التصعيد الاسرائيلي بانتشار الشائعات والمعلومات المضللة، إذ انتشرت صورة مضلّلة للناشطة منى الكرد مع ادّعاء أنّها التُقطت خلال إفطار مع مستوطنين في القدس، ليتبيّن أنّها قديمة، وتعود لإفطار الناشطة منى الكرد مع متضامنين وصحافيين في أيّار/ مايو 2021، بعد محاولات سلطات الاحتلال طرد عائلة الكرد وبقية عائلات حي الشيخ جراح للاستيلاء على منازلهم.

وفي مدونة بعنوان "رمضان 2022... الأخبار الكاذبة تطال مجريات التصعيد الإسرائيلي في القدس" رصدت "مسبار" أبرز الأخبار الكاذبة حول التصعيد الاسرائيلي في الأراضي المحتلّة خلال شهر نيسان/ إبريل الماضي.

استشهاد الصحافية الفلسطينيّة شيرين أبو عاقلة

وتصدَّرت الأخبار المُتعلقة باستشهاد مراسلة شبكة "الجزيرة" في فلسطين، شيرين أبو عاقلة في 11 أيّار/ مايو الماضي، وسائل الإعلام العربية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. إذ اغتيلت أبو عاقلة، برصاص قناص إسرائيلي خلال تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

صورة الشهيدة الصحافية شيرين (gettyimages)

وترافق هذا الحدث بانتشار العديد من الأخبار والروايات المضلّلة التي فنّدها فريق "مسبار"، إذ انتشر خبر زائف مفاده أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل قاتل الصحافية أبو عاقلة في عملية أمنية في مخيم جنين، وانتشر أيضًا مقطع فيديو قديم قيل إنّه من العشاء الأخير لأبو عاقلة قبل مقتلها.

ونشر فريق مسبار مدونة بعنوان "رواية الاحتلال حول مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة: هروب من المسؤولية"، وأخرى بعنوان "هل غطّت الصحف الغربية حادثة مقتل أبو عاقلة بمهنيّة؟".

جريمة مقتل طالبة جامعة المنصورة نيّرة أشرف

وعقِب مقتل الطالبة نيّرة أشرف في جامعة المنصورة على يد زميلها محمد عادل يوم 20 حزيران/ يونيو الماضي، نُشرت العديد من الشائعات حول القضيّة. رصدت "مسبار" أبرز هذه الادعاءات في مدونة بعنوان "أخبار مضللة رافقت قضية مقتل الطالبة في جامعة المنصورة نيرة أشرف".

الطالبة المصرية المغدورة، نيرة أشرف

التصريحات المسيئة للإسلام وللنبي محمّد في الهند

وعقب تصريحات مسيئة للنبي محمّد وللإسلام، أدلى بها مسؤولان هنديّان في حزب "بهارتا جاناتا" الهندي، نُشرت العديد من الأخبار المضللة، منها: ادعاء جاء فيه أنّ رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تطاول على النبي محمد وزوجاته مؤخرًا. وتبيّن أنّ الادّعاء زائف.

كما نشرت "مسبار" مدونة بعنوان "أبرز الأخبار المضلّلة التي انتشرت عقب التصريحات المسيئة للإسلام".

مظاهرات السودان والأخبار المضلّلة حولها

وانتشرت صورة ادّعى ناشروها أنّها تُظهر مصابين تعرّضوا للاعتداء في موكب إعلان مليونية 30 حزيران/ يونيو، وبيّن تحقُّق "مسبار" أنّ الادعاء مضلّل؛ إذ إنّ الصورة قديمة ومنشورة منذ حزيران/ يونيو 2019، على أنّها التُقطت عقب فضّ اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، حينها.

الأحداث السياسية في تونس هدف لمروجي الأخبار الكاذبة

وتحقّقت "مسبار" من الادّعاء حول وضع رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، تحت الإقامة الجبرية ووجد أنّه زائف. كما كشفت "مسبار" التضليل الذي تنطوي عليه صورة ادّعى ناشروها أنّها لتعزيزات أمنيّة أمام البرلمان التونسي خلال جلسته الافتراضية، واتّضح أنّ الصورة قديمة ولا علاقة لها بجلسة البرلمان الافتراضية.

ونشرت المنصة مدونة بعنوان "الأخبار الزائفة ترافق تطورات الأحداث على الساحة التونسية".

للرياضة نصيب الأسد من الأخبار الكاذبة

وجمع فريق "مسبار" الأخبار الكاذبة حول الأحداث الرياضية بعدد من المدونات منها: شائعات رافقت نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.

كما نشرت المنصة مدونة بعنوان "شائعات انتشرت مع مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022"، ومدونة " شائعات انتشرت عن ساديو ماني خلال بطولة أمم أفريقيا"، ومدونة "شائعات انتشرت عن تعرض المنتخب الجزائري للسحر في بطولة أمم أفريقيا".